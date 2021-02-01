مصرع شخصين في انهيار كوبري مشاه بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما، اليوم، إثر انهيار كوبري مشاه بدشلوط التابعة لمحافظة أسيوط، وجرى نقل الجثتين لمستشفى ديروط المركزي، فيما عاين مسؤولو الوحدة المحلية موقع الكوبري المنهار تمهيدا لرفع آثاره.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من رئيس الوحدة المحلية بدشلوط، دائرة المركز، يفيد بانهيار الكوبري الخاص بمنطقه «الدب السوداء»، بقرية دشلوط ووجود متوفيين اثنين، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف.

وتبين من المعاينة والفحص صحة البلاغ ونجم عن الحادث وفاة كل من «مخيمر رياض صبره، 38 عامًا، وعبد الوهاب محمد رياض صبره، 13 عامًا»، تصادف مرورهما أعلى الكوبري لحظة انهياره، وجرى نقل الجثتين لمستشفى ديروط المركزي وجاري تحرير محضرا بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.