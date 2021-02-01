ضبط 750 جراما من مخدر الأفيون و30 قطعة سلاح فيحملات بسوهاج

تحفّظت حملات أمنية بسوهاج، على 750 جرامًا من مخدر الأفيون وكميات من مخدري «الشابو - الحشيش»، فضلا عن 30 قطعة سلاح غير مرخصة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة أمنية اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي، بوحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، أسفرت عن ضبط «2 بندقية آلية و4 طلقات من ذات العيار، 8 بنادق خرطوش عيار 12، طبنجة حلوان عيار 9 مم، 14 فرد روسي محلي الصنع، 9 طلقات من ذات العيار، 5 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع».

كما ضبطت الحملات 150 جراما من مخدر الحشيش ومبلغ 200 جنيه بجوزة عاطل يقيم مركز المراغة، وألقت القبض على «أيمن. ب. م»، 47 عامًا، عاطل، يقيم بمركز سوهاج، سبق اتهامه فـي قضية قتل، وبحوزته كمية من الأفيون المخدر تزن حوالي 750 جراما وميزان حساس وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ 1450 جنيهاً.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا، من ضبط «محمد.ع.ا»، 32 عامًا، عامل وبحوزته 14 لفافة من مادة «الشابو»، المخدر زنة 14 جرامًا، و«محمود. ح. م»، 30 عامًا، عامل، بحوزته كيس من مادة «الشابو»، المخدر ومبلغ 200 جنيهاً، ويقيمان بمركز جرجا، أثناء استقلالهما سيارة ملاكي قيادة الأول.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.