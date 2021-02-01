هاني الناظر: فيروس «نيباه» ليس وباء ولم يدخل مصر

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، إنّ فيروس نيباه الذي عاد للظهور مجددا، لم يظهر في مصر حتى الآن، ومصر خالية من فيروس نيباه حتى اللحظة: «نيباه غير موجود بأي مكان بالعالم باستثناء منطقة جنوب شرق آسيا بماليزيا وبمناطق قليلة حولها، والإصابات بهذا المرض محدودة ولم يتحول الأمر لوباء، الفيروس موجود بالفعل منذ وقت طويل، ومعظم هذه الفيروسات تكون موجودة لكنها موسمية وتنشط بأوقات محددة، مثل سارس وكورونا والإنفلونزا الموسمية والآسيوية».

فيروس نيباه لم يتحول لوباء

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث سابقا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنّ فيروس نيباه لم يتحول لوباء وإصاباته محدودة، كاشفا عن أنّ القلق بشأن الفيروس تسببت به جريدة إنجليزية بنشرها للخبر وأثارت القلق، رغم أنّ منظمة الصحة العالمية لم تؤكد ظهور الوباء، لكنها تحدّثت فقط عن أخبار بشأن المرض، ولم تعلن وجود هذا الوباء بالصين.

نيباه انتقل عن طريق فاكهة تأكلها الخفافيش

وشرح رئيس المركز القومي للبحوث أنّ الباحثين تتبعوا فيروس نيباه، ووجدوا أنّه ينتقل عن طريق الفاكهة التي تأكلها الخفافيش ويترك بعض الفضلات عليها، مثل البلح، وحال تناول الإنسان فاكهة غير نظيفة ولم يتم غسلها بشكل جيد فقد ينتقل له الفيروس، مطمئنا المصريين على أنّ الفيروس لم يتحول إلى وباء حتى الآن، والوقاية تكون عن طريق غسيل الطعام جيدا وارتداء الكمامة والحرص على النظاقة والتباعد الاجتماعي.