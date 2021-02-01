غدا.. انطلاق قافلة طبية مجانية بالمركز الحضري بمدينة أبوزنيمة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، إطلاق قوافل طبية مجانية إلى أودية مدينة أبوزنيمة غدًا واستمرارها حتى 6 فبراير الجاري، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في تصريح له، اليوم، إن القافلة الطبية تتوجه إلى المركز الحضري بمدينة أبوزنيمة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ثم تتوجه إلى أودية «تال وغرندل»، يومي الجمعة والسبت الموافق 5 و6 من شهر فبراير الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة تتضمن عدة تخصصات طبية منها «الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة»، إضافة إلى عيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، ومن المقرر أن يجري توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان .

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه القافلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " وذلك لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا .

وأشار إلى تواجد فريق الطبي على أعلى مستوى بالمركز الحضري بحي الزهراء بمدينة طور سيناء منذ السبت الماضي ومستمر في تقديم الخدمات الطبية حتى الخميس الموافق ٤ فبراير، وفقا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب الزقازيق ومعهد القلب .

وأكد أن الفريق الطبي يضم تخصصات الأطفال، الباطنة العامة، استشاري جراحة القلب، استشاري أمراض القلب، والعمل بالعيادات الخارجية والطوارئ لتوقيع الكشف والفحص الطبي لجميع المرضي علي فترتين من التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهرا ومن الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء، لافتا إلى حرص مديرية الصحة على إطلاق القوافل الطبية بكافة مدن المحافظة والقرى والوديان والتجمعات البدوية لتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين.