طبيب عن أول «كافيه سعودي لبول الإبل» يزعم الشفاء من الأمراض: «جناية»

أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن افتتاح «أول كافية إسلامي لبول الإبل» جدلا واسعا، خصوصا مع حديث بعض المتابعين عن أن بول الإبل طاهر ويشفي من الأمراض استنادا إلى فتاوى دينية متضاربة وآراء علمية متداولة غير موثقة.

في هذا السياق، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»، إن الحديث عن أن بول الإبل يشفي من الأمراض «كلام غير علمي، ليس هناك أي شخص قام بعمل دراسة عملية تمر بمراحل التجربة الموضوعية كالاختبارات السريرية وكانت هناك نتيجة لذلك».

الطب لا يعرف إلا التجارب العلمية

وأضاف «عقبة»: «أنا هنا أتحدث عن الطب، والطب الذي أعرفه يقوم على التجارب باختبار باختبار الوسيلة وإثبات فعاليتها على الحيوانات، ثم التجارب السريرية على البشر، وإذا ثبت من خلال تلك التجارب الفعالية والأمان وعدم الضرر فلا مانع».

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس: «في الوقت الحالي لا نستطيع التشجيع على ذلك، إلا إذا كان هناك نتائج علمية مدققة من خلال تجارب محكمة تمت على مجموعة من المرضى بأعداد كبيرة، وثبت من خلال التجارب هذه أن له فعالية في اتجاه معين».

وقال «عقبة» إن الترويج لمثل هذه الموضوعات يقع على مسؤولية صاحبها، وإذا ثبت أنه غير متخصص ولم يتم تجريبه بالطرق المعروفة يحاسب قانونيا، وإذا تسبب ذلك في تأثير على المرضى الذين استخدموا هذه الوسيلة يصبح مسؤول جنائيا.

وأكد «عقبة»، أن الحديث عن «بول الإبل» كلام غير علمي وأن البحث عن الأدوية أصبح له متخصصين وشركات وعلماء يستطيعون اكتشاف القيمة العلمية لأي دواء مقترح مهما كان مصدره.

فيديو أول كافيه إسلامي لبول الإبل تم تداوله على نطاق واسع

ونشر حساب على «تويتر» يحمل اسم «معا ضد تجار الدين» مقطع فيديو كتب أعلاه «تم بعون الله تدشين أول كافيه إسلامي متخصص في بول الناقة الطازج وبحضوركم ايه البخاريين يتم الفرح والسرور»، فيما أكد متابعون داعمون له أن بول الإبل طاهرا ويشفي من الأمراض.

تم بعون الله تدشين أول كافيه اسلامي متخصص في بول الناقة الطازج وبحضوركم ايه البخاريين يتم الفرح والسرور ... pic.twitter.com/YmZJntrrKQ — معاً ضد تجار الدين (@observer_2012) January 31, 2021

ومن قبل كانت هناك فتوى شهيرة قبل عبدالعزيز ابن باز مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق الذي عقب على حديث النبي محمد (ص): «لما جاء الأعراب قال الرسول صل الله عليه وسلم: اذهبوا واشربوا من أبوالها وألبانها»، مؤكدا أن التداوي بأبوال الإبل وألبانها لا بأس فيه، فهو طاهر للتداوي به، كل مأكول اللحم بوله طاهر.