مجلس البحث العلمي بالسودان يختار​ «العربية لعلوم المواد» كأفضل رابطة

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية بجمهورية السودان، اختيار الرابطة العربية لعلوم المواد والنانوتكنولوجي كأفضل رابطة لعام 2020، تقديرًا لما قامت به من أنشطة وإنجازات علمية متميزة خلال الفترة 2017 - 2020.

وهنأ اتحاد مجالس البحث العلمي، الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات والأمين العام للرابطة على هذا الانجاز البارز.

وأعرب الدكتور عماد عويس رئيس مركز عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز، حيث نجحت الرابطة خلال الأربع سنوات الماضية في المشاركة في تنظيم وتنفيذ العديد من المؤتمرات الدولية في مجال عمل الرابطة، وذلك بالقاهرة والغردقة وشرم الشيخ بمصر وعمان بالأردن وبيروت بلبنان، مشيرًا إلى أن هذه المؤتمرات الدولية تمثل فرصًا حقيقية لتبادل المعرفة والخبرة بين جميع المشاركين والباحثين حول إمكانية إجراء أبحاث مشتركة.

وذكر أن الرابطة قامت بتنظيم زيارات علمية لأعضاء الرابطة للعديد من الدول الغربية، منها ألمانيا وبلغاريا وإيطاليا وفرنسا، بهدف تبادل المعرفة والخبرة مع جهات دولية مناظرة، كما تم تدشين الموقع الإلكتروني للرابطة على شبكة المعلومات كقناة لتبادل الآراء والمعلومات.

وأضاف أنه تم كذلك تنظيم وتنفيذ العديد من ورش العمل والندوات في مجالات النانوتكنولوجي وتطبيقاتها، إلى جانب تنظيم وتنفيذ برنامج تدريبي لعلوم النانوتكنولوجي لطلاب الدراسات العليا في الوطن العربي بمركز بحوث وتطوير الفلزات.

وقال رئيس المركز، إن كل هذه الأنشطة تساعد في تحقيق رسالة الرابطة في التعاون والتكامل وتبادل المعرفة والخبرات بين هيئات ومراكز البحوث العربية، بل وتعظيم هذه الرسالة من خلال تقوية العلاقات العلمية مع الهيئات والمراكز البحثية الدولية المناظرة.

يُذكر أن إتحاد مجالس البحث العلمي العربية هو أحد منظمات الدول العربية، ويضم 17 رابطة علمية علي مستوى الدول العربية لعام 2020، ومن أهم أولويات رسالته تشجيع البحث العلمي، وتقوية التعاون والتكامل وتبادل الخبرات بين جميع الهيئات والمراكز البحثية في الدول العربية.

وفي إطار تحقيق هذه الرسالة، هناك الكثير من الأنشطة والإنجازات التي تقوم بها الروابط العلمية المختلفة، والتي تغطي مجالات علمية عديدة منها مجالات التقنية الحيوية والمعلوماتية والاستشعار عن بعد وعلوم المواد والنانوتكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة وعلوم الفيزياء والنباتات الطبية العطرية وأبحاث المياة والدراسات المستقبلية وأبحاث النخيل والتمور، إضافة إلى أبحاث تنمية الموارد البشرية والحاضنات التكنولوجية والعلوم البيئية وعلوم الجينات والنفط والغاز ومراصد االعلوم والتكنولوجيا وعلوم الفلك والفضاء.