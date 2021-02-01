انتحار موظف بالصحة شنقا إثر حالة اكتئاب بالقليوبية.. «مريض نفسي»

تخلص مريض نفسي من حياته في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بشنق نفسه في حجرة نومه؛ لمرورة بحالة نفسيه سيئة، ونوبة اكتئاب حاد.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتحفظ على الجثة، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمعاينة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد تلقيها بلاغا، بشنق موظف نفسه في حجرة نومه بمنزله في شبين القناطر.

وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى «ش. ح. ع»، 43 سنة، موظف بالصحة، غير متزوج، ويعاني من مرض نفسي، وعانى من حالة اكتئاب حاد خلال الفترة الأخيرة، وشنق نفسه في حبل غسيل بحجرة نومه في منزله، واكتشفت أسرته وفاته، صباح اليوم.

وشهد مركز الخانكة أمس، واقعة انتحار عامل بمصنع بلاستيك، بإشعال النيران في نفسه، بعد ترك زوجته المنزل، ونقلها المنقولات من مسكن الزوجية بمساعدة أسرتها، إثر خلافات زوجية بينهما، وطلاقهما.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى الخانكة، بوصول «محمد. ط. س»، 20 عاما، عامل بمصنع بلاستيك، مقيم بدائرة مركز الخانكة، مصابا بحروق متعددة بالرقبة والصدر والذراعين، وأجزاء من الفخذين، وتوفى على أثرها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2180 لسنة 2021، إداري مركز شرطة الخانكة.