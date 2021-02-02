بديلا للمجالس المحلية.. خدمات يقدمها مجلس عمد وشيوخ قبائل مطروح (صور)

في الوقت الذي غابت فيه المجالس الشعبية المحلية منذ حلها بعد ثورة 25 يناير 2011 بادرت محافظة مطروح بإنشاء أول مجلس يضم عمد وشيوخ القبائل من مختلف العائلات والقبائل والتركيبات القبلية على مستوى محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، لتقوم بدور المجالس المحلية كقيادات شعبية تمثل المواطن المطروحي وتدافع عنه وإنهاء مصالحة لدى الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وينتخب المجلس سنويا رئيسا للمجلس الذى يضم ما يقرب من 300 عضو لترأسه عمده أو شيخ قبيلة لمدة عام لينتخب بعده رئيسا آخر.

وخصصت محافظة مطروح مبنى المجلس الشعبى المحلى لمحافظة مطروح ليكون مقر لمجلس العمد والمشايخ، وانتخب العمدة أحمد طرام عمدة قبيلة العشيبات بمطروح رئيسا لأول دور انعقاد عقب تشكيل مجلس عمد وشيوخ قبائل مطروح، عام 2012- 2013، وتناوب على رئاسة المجلس العديد من عمد مطروح منها العمدة إدريس أبوالسويطية، والعمدة محمد عيسى، والشيخ سعد أبوشيته وغيرهم، وكان آخرهم الشيخ محمد الحبونى رئيس المجلس الحالى.

وافتتح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أمس الإثنين، تطوير مبنى مجلس العمد والمشايخ بحضور الشيخ محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والعميد فؤاد القمحاوى قائد مكتب المخابرات الحربية بمطروح، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد لمحافظة مطروح ومسئولى شئون القبائل ولفيف من عمد وشيوخ قبائل مطروح.

وأكد الشيخ محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، أن المجلس هو حلقة الوصل بين أهالى مطروح من جهة والأجهزة التنفيذية والأمنية من جهه أخرى، كما يقوم بحل مشاكل كثيرة، بالاحتكام للعادات والتقاليد والشرع، من خلال الاستعانة بشيوخ من مديرية أوقاف مطروح وإصدار أحكام رسمية تنفذ على أرض الواقع، ما يخفف العبء على المحاكم والنيابات، خاصة وأن 90% من مشاكل مطروح تحل بالقعدات العرفية والشرعية فى مجلس العمد الزاخر بالأعضاء من العمد وشيوخ القبائل المتخصصين فى حل مشاكل الناس ونستقبل العشرات من الطلبات فى خصومات عديدة شهريا بمقر مجلس العمد.

وتنشر «الوطن» معلومات حول الدور الذى يقوم به مجلس عمد ومشايخ مطروح، وأعمال التطوير التى أجريت على مبنى المجلس.

- حل مئات المشاكل بين أبناء القبائل والعائلات فى مطروح من خلال تشكيل لجان من الحكماء برئاسة رئيس مجلس العمد وعضوية شيوخ القبائل المشهود لهم بالخبرة فى حل النزاعات على الأراضى والجرائم المختلفة من خلال الجلسات العرفية التى تعترف بها مديرية أمن مطروح.

- تعاون مجلس العمد والمشايخ مع قواتنا المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية فى تأمين حدود مصر الغربية.

- تعاون مجلس العمد مع الأجهزة التنفيذية فى دعم خطوات التنمية بالمحافظة.

- حل مشكلات أهالى مطروح ومعاناتهم فى القرى والنجوع والعمل على تلبية مطالب احتياجات أهالى مطروح من الخدمات.

- إنشاء دور ثالث فى مقر المجلس ليصبح المبنى 3 طوابق متتالية، وضم بعد أعمال التطوير قاعة للاجتماعات ولجان حل النزاعات والخصومات بين أبناء العائلات والقبائل، ومكاتب إدارية للعمد والمشايخ، بجانب قاعة مؤتمرات كبيرة تسع 250 فردا.