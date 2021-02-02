اعترافات 4 خطفوا تاجر معسل: معاه فلوس وكنا عايزينه يكتب عمارة باسمنا

«معاه فلوس كتير بيضيعها على النسوان».. هكذا اعترف 4 متهمين ألقت الشرطة القبض عليهم، لاتهامهم بخطف تاجر معسل بهضبة الأهرام، حيث برروا فعلتهم برغبتهم فى الحصول على أموال منه أو إجباره على نقل ملكية أحد العقارات التى يملكها لهم.

زوجة التاجر

تلقى قسم شرطة الأهرام، بلاغا من ربة منزل، بتعرض زوجها تاجر معسل، 64 عاما، للخطف، من أمام كافيه شوب بالقرب من الشركة التى يملكها بهضبة الأهرام، وقالت فى بلاغها إن 3 أشخاص اختطفوه من أمام الكافيه المذكور، مؤكدة أنها لم تتلقى أي اتصالات من أي طرف ليساومها على دفع فدية لإطلاق سراحه، وتم إخطار اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة بالواقعة، وأمر بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة، وضبط المتهمين.

ضبط المتهمين وتحرير التاجر

وتمكنت أجهزة الأمن من خلال التحريات الدقيقة التى أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من تحديد هوية المتهمين، وهم الثلاثة بالاضافة لمتهم رابع، واستهدفتهم القوات الأمنية، حيث تمكنت من القبض على المتهمين الـ 4، كما تمكنت من تحرير التاجر المجني عليه.

اعترافات المتهمين

أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية خلال مناقشتهم بمعرفة ضباط المباحث، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة، كون المجني عليه فاحش الثراء، وأنه ينفق أمواله على السيدات، وأنهم قرروا اختطافه، للحصول منه على مبلغ 5 ملايين جنيه يقسموه فيما بينهم، أو خيار آخر وهو نقل ملكية عقار يملكه، لصالح أحد المتهمين كمساومة لإطلاق سراحه، وأكد المتهمون أن سرعة القبض عليهم، لم تمكنهم من تنفيذ باقي مخططهم.

وتحرر محضر بضبط المتهمين مُلحق بالمحضر الأصلي للواقعة، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق معهم، كما استمعت لأقوال المجني عليه.