انقلاب ميانمار.. الجيش دخل البرلمان خلال رقص فتاة أيروبك «فيديو»

نشر صحفيون في ميانمار لقطات للحظة حدوث الانقلاب على المستشارة «أونغ سان سو» التي تترأس مجلس الوزراء، إذ أظهر مقطع فيديو دخول قوات الجيش إلى البرلمان للسيطرة على الحكم بينما كانت إحدى النساء ترقص، وذلك خلال دروس التمارين الرياضية العادية في الهواء الطلق دون أن تدرك أن انقلابًا كان يحدث خلفها.

Vibe check: A woman doing a live aerobics class in #Myanmar this morning, apparently unaware of the ongoing coup. Military vehicles arrive behind her to seize the parliament building. pic.twitter.com/eZX2w2A4AE