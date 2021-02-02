نانسي عجرم تهنئ «أحلام» على ألبومها الجديد: دايما مميزة

هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الفنانة الإماراتية أحلام، بألبومها الغنائي الجديد «فدوة عيونك» والتي طرحته عبر المنصات الإلكترونية، بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 5 أعوام.

وكتبت نانسي عجرم، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلة: «حبيبتي أحلام مبروك ألبومك الجديد، إنتي دايمًا مميزة وبيلبقلك النجاح».

الألبوم يخرج للنور بعد 5 سنوات من الغياب

ويتضمن ألبوم «فدوة عيونك» للفنانة أحلام، 24 أغنية جميعها باللهجة الخليجية، من بينهم أغنيات «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».

الفنانة أحلام ظهرت في لوك بوستر الألبوم الجديد «فدوة عيونك» بشكل مغاير تمامًا عن ما تظهر به دومًا في استايل الملابس ولوك الشعر.

تصدر محركات البحث

وتصدر اسم الفنانة الإماراتية أحلام، بألبومها الغنائي الجديد «فدوة عيونك»، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من طرحه عبر المنصات الإلكترونية ولشركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات.

وتعاونت الفنانة أحلام في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء منهم، الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن عبد المحسن، والأميرعبد الرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبد الله، ومساعد الرشيدي، وعبد الله بو راس، ونايف صقر، وحسان العبدلي، وخالد العوض، وأحمد الصانع، وفيصل الشعلان، وقوس، وعبد الرحمن العثمان، والشاعرة الجادل، ومعتزة، تركي آل الشيخ.

وتعاونت أحلام مع عدد من الملحنين أبرزهم الموسيقار الدكتور طلال، وسهم، وناصر الصالح، وياسر بو علي، وعبد القادر الهدهود، ومحمود خيامي، وعزوف، وأحمد الهرمي، وعبد الرحمن العثمان.