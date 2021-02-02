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محمود مسلم

بث مباشر.. مؤتمر صحفي مشترك بين السيسي ورئيس الكونغو

كتب:

نرمين عفيفي
04:21 م | الثلاثاء 02 فبراير 2021
الرئيس السيسي ورئيس الكونغو

الرئيس السيسي ورئيس الكونغو

يعقد الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا مشتركا، مع نظيره رئيس الكونغو الديمقراطية، بقصر الاتحادية.

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