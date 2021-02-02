بث مباشر.. مؤتمر صحفي مشترك بين السيسي ورئيس الكونغو كتب: نرمين عفيفي 04:21 م | الثلاثاء 02 فبراير 2021 الرئيس السيسي ورئيس الكونغو يعقد الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا مشتركا، مع نظيره رئيس الكونغو الديمقراطية، بقصر الاتحادية. اقرأ المزيد: وزيرة الصحة تهنئ السيسي على نجاح مصر المبهر في تنظيم مونديال اليد السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية (فيديو) عاجل.. السيسي يستقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السيسي يرحب برئيس الكونغو: النيل شريان حياة جامع لدول الحوض السيسي رئيس الكونغو الاتحادية