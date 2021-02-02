اعترافات خادم فتاة المعادي: أغرتني بملابسها.. وطلبتُ وقف العلاقة فهددتني بالطرد

شهدت قضية هتك عرض فتاة المعادي على يد خادمها، عدة مفاجآت، إذ قال الخادم، المتهم من قبل النيابة العامة بهتك عرض الفتاة بالقوة، في تحقيقات النيابة وأمام القاضي، خلال نظر جلسات المحكمة، إن الفتاة هي من دعته لممارسة العلاقة الحميمية، بطرق غير مباشرة، إذ كانت تقوم بتبديل ملابسها وباب غرفتها مفتوح، وكانت تطلب منه أن يدخل الغرفة وهي ترتدي ملابسها الخاصة الكاشفة لجميع مفاتنها.

المتهم: بدأت العلاقة الجنسية وقت أن كان عمر الفتاة 17 سنة

وقال المتهم إن علاقته الجنسية بدأت بالفتاة وقت أن كان عمرها 17 سنة، أي في المرحلة الثانوية، وأن العلاقة كانت شبه تامة لكن لم تصل إلى حد المعاشرة الجنسية، وأنها استمرت قرابة سنة ونصف حتى فوجئ ذات يوم بوجود والدتها داخل غرفة نومها، بعد أن عادت من عملها مبكرًا وشاهدته عاريًا مع ابنتها، فاتصلت بالنجدة وقالت هي وابنتها إن ما حدث هتك عرض لأنه كان يعتدي على الفتاة وقت أن كانت تغط في النوم بخلاف الحقيقة.

طلبتُ من الفتاة وقف العلاقة فرفضت وهددتني

وأضاف المتهم في اعترافه بتفاصيل جريمته، أنه طلب من الفتاة التوقف عن ممارسة تلك العلاقة بعد قرابة سنة، لكنها هددته بالطرد من العمل، فاضطر للرضوخ لطلبها واستكمال تلك العلاقة عدة أشهر حتى كشفتها والدتها بالصدفة وأخبرت الشرطة بما شاهدته، فأُلقي القبض عليه.

وأكد المتهم أن الفتاة ووالدتها اتفقتا على أنها كانت تتعرض لهتك العرض منذ سنة ونصف، وأنها كانت تخشى إبلاغ والدتها حتى لا تتعرض للإيذاء من قبل المتهم، في حين أن العلاقة كانت بالتراضي وبموافقة الفتاة بل بدعوة منها، وفق اعترافاته.