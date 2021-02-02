ضبط 38 طن زيوت معدنية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط قرابة 38 طن زيوت معدنية منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال حملة للرقابة على المصانع غير المرخصة لحماية المواطنين من الغش التجارى وتشديد الرقابة على الوقود المدعم.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين، بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضر لأحد المخازن التابعة لإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الرابعة ببرج العرب، لحيازة زيوت معدنية منتهية الصلاحية وتم ضبط والتحفظ على عدد 180 برميلا زنة الواحد 210 كيلو جرامات، بإجمالي كمية قدرها 37 طنا و800 كيلو جرام.

كما تم تحرير محضر تجميع 500 لتر سولار مدعم بغرض التربح والاتجار بالسوق السوداء محملة على سيارة نقل بأحد شوارع المنطقة الصناعية الأولى.

وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وفي سياق آخر، تم شن حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة حول أسوار مدارس محرم بك، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتأمين المنشآت التعليمية؛ والتصدي لإشغالات الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة، حول أسوار المدارس.

وتم خلال الحملة المرور على عدد من المدارس بشوارع محرم بك، عبد القادر الغرياني، والرصافة؛ وذلك لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات؛ وإشغالات الباعة الجائلين؛ والأكشاك المخالفة حول أسوار تلك المدارس.

وتم رفع عدد من الإشغالات المتنوعة؛ بالإضافة إلى عدد كبير من حالات الهالك، وإزالة عدد 3 أكشاك مخالفة.

يذكر أن اللجنة المشكلة تضم في عضويتها إدارات إشغال الطريق بالحي، والإدارة العامة للرصد البيئي؛ والتفتيش المالي والإداري للمخافظة، وإدارة النظافة وتجميل المدينة، وإدارة وسط التعليمية.