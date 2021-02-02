ليلة الحزن والدم.. قصة شاب مزقته الطعنات بالشرقية.. والمتهم: «وزة شيطان»

حالة من الهدوء امتزجت بخيوط الظلام الذي خيم على قرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وخلال ثوان معدودة انقلب الحال رأسا على عقب، وضجت القرية التي فزعت على إثر مقتل شاب في مقتبل العمر.

مع دقات الساعة العاشرة من مساء يوم السبت الماضي، خرج الشاب العشريني «رضا صبري محمد ربيع علي أبو زيد زتون»، من المنزل بعدما أخبر والده أنه سيذهب إلى مصفف شعر رجالي وسيحضر «سندوتشات» لتناول العشاء مع أشقائه، ولكنه لم يكن يعلم أنه سيعود جثة هامدة.

يقول «صبري محمد»، 48 عاما، موظف والد المجني عليه: «شعرت بالقلق بعد تأخر عودة ابني إلى المنزل، ولكنني اعتقدت أنه ربما يوجد الكثير من الزبائن عند الحلاق ولم يأتي دوره بعد».

وتابع: «وسط الترقب والانتظار فوجئت بأحد الأهالي يبلغني بتعرض ابني للاعتداء عليه بالضرب وقيام الأهالي بنقله إلى المستشفى».

سارع الأب بالخروج من المنزل يتخبط بين جدرانه وتسابق دقات قلبه قدميه اللتان تحملاه بالكاد، حتى ساعده بعض الأهالي على استقلال وسيلة مواصلات والانتقال إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

بخطوات متثاقلة دلف الأب إلى المشرحة ليتعرف على جثة نجله ووجده مصابا بكدمات و3 طعنات واحدة في الوجه واثنتان في الصدر، وقبل أن تنهمر دموعه سقط مغشيا عليه.

ويقول الأب المكلوم: «مقدرتش أشوف جثة ابني كان غرقان في دمه.. أنا كنت بوصيه هو اللي ينزلني قبري.. أنا اللي دفنته بأيدي».

وأجهش الأب بالبكاء قائلا: «حسبي الله ونعم الوكيل.. ابني غلبان وفي حاله طول عمره قتله غدر وحرق قلبي عليه». مطالبا بالقصاص لابنه من المتهم، لافتا إلى أن الفقيد الراحل كان ابنه الأكبر ولديه 3 أبناء آخرين.

وروى الأب المكلوم تفاصيل الواقعة قائلا: «ذهب ابني إلى مطعم بالقرية وطلب من ابن صاحب المطعم أن يعطيه عددا من سندوتشات الكبدة وأثناء ذلك تواجد المتهم (أدهم. ا) 20 عاما، وبدأ بمشادة كلامية مع ابني بسبب الموتوسيكل الذي كان يقوده ابني وهو ملك خاله». مشيرا إلى أن المتهم تربطه علاقة صداقة بخال ابنه وطلب منه أن يعطيه الموتوسكل، إلا أنه رفض وبعد تراشق بالألفاظ قام المتهم بالتعدي عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض، «سكينة».

ومضى قائلا: «تدخل بعض الأهالي وأخذوا منه السكينة فقام بإحضار سكينة أخرى وطعن ابني بـ3 طعنات فيما قام بعض الأهالي بنقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة».

وأمام النيابة وقف المتهم يدلي باعترافاته قائلا إنه اعتدى على المجني عليه بالضرب بـ «سكين» وأن ما حدث «وزة شيطان».

وكان اللواء إبراهيم عبدالفتاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عبدالله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة «رضا. ص. ا»، 20 عاما، طالب مقيم بقرية كفر الحمام، إثر إصابته بجرح طعني في مشاجرة بأحد محلات الأطعمة الكائنة في القرية، التابعة لدائرة المركز. وألقت الشرطة القبض على المتهم وتم إحالته إلى النيابة واصطحبه فريق من المحققين وقام بتمثيل الجريمة وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.