الحكم بالسجن 3 أعوام ونصف للمعارض الروسي نافالني

أمرت محكمة في موسكو، اليوم الثلاثاء، بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني 3 أعوام ونصف، مستندة إلى حكم سابق بحقه مع وقف التنفيذ.

ووجه أنصار نافالي دعوة للتظاهر احتجاجا على سجنه.

وصرحت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا بأن على المعارض أن يمضي في السجن 3 أعوام ونصف عام بموجب الحكم السابق الصادر العام 2014، تحذف منها الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام.

وأعربت الولايات المتحدة، عن قلقها البالغ بعد صدور حكم بالسجن لأكثر من عامين على المعارض الروسي، داعية روسيا إلى الافراج عنه فورا ومن دون شروط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: في موازاة العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق في شكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها لحقوق مواطنيها.

وطالبت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، ب الإفراج فورا ومن دون شروط عن المعارض نافالني، منددة بقرار القضاء الروسي المنحرف القاضي بسجنه أكثر من عامين.