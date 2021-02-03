لو الكمبيوتر فصل فجأة.. كيف تسترد ملف word غير محفوظ؟

واحد من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثيرون هي غلق ملف الـWord بدون حفظه، بسبب قطع الكهرباء أو انفصال جهاز الكمبيوتر فجأة، ما يجعل الكثيرين يشعرون بالغضب، ويعرض الموقع الأمريكي «بيزنس انسايدر» عددا من الطرق التي تمكنك من استعادة ملف الورد لم يتم حفظه.

وتستعرض جريدة «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في مجال الأخبار التكنولوجية، كيفية استرداد ملف Word غير محفوظ بسبب انقطاع الكهرباء أو إغلاقه بالخطأ.

طرق البحث عن المستند الأصلي

إذا كنت تعمل على ملف وورد سابق، ولا يمكنك الوصول إلى آخر التحديثات فيمكنك الوصول إلى الملف الأصلي، وذلك من خلال فتح شريط البحث الموجود على علامة ويندوز ثم كتابة عنوان المستند.

وإذا كان «الوورد» مثبتا على شريط المهام على الكمبيوتر فيمكنك الضغط عليه بالجانب الأيمن من الماوي «كليك يمين» ستظهر قائمة آخر المستندات المستخدمة، ويمكنك اختيار الملف الذي ترغب فيها.

عمل ملفات نسخ احتياطي

واحد من ضمن مميزات ملفات «وورد» هي إمكانية الاحتفاظ بنسخ احتياطية، من خلال فتح المجلد الذي تم حفظ المستند فيه مؤخرًا وابحث عن ملف ينتهي بـ wbk أو WBK، هذا هو نوع الملف المرتبط بملفات النسخ الاحتياطي لـ Word.

استخدم إدارة المهام لتشغيل الاسترداد التلقائي

على الجانب الأيسر من الشاشة، يوجد علامة تبويب يطلق عليها «استرداد المستند»، يمكنك من خلال الضغط عليها اببحث عن المستند المفقود، إذا عثرت عليه، اضغط على المستند لفتحه، وبعدها يجب حفظه من خلال الضغط على «حفظ باسم» ويفضل أن تكون صيغة الملف docx.