مدير حميات بورسعيد: تراجع إصابات كورونا و«نيباه» مش خطير

أكد الدكتور محمود الجرايحي، مدير مستشفى حميات بورسعيد، تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا مؤكدا القضاء على الفيروس خلال العام الجاري.

وطالب مدير مستشفى الحميات المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات بشأن فيروس نيباه الجديد، موضحًا أن ما تردد بشأن هذا الفيروس مبالغ فيه ولا خطورة منه نهائيا، وأشار إلى أن تحذير منظمة الصحة العالمية من فيروس نيباه قديم وكان في عام 2018، موضحا أن اللقاح الذي وفرته الدولة سيقضي على الفيروس وستصبح مصر من الدول السباقة فى التغلب على جائحة كورونا.

ولفت «الجرايحي»، إلى أن الأمور تسير بشكل جيد جدا وهذا العام سيكون عام القضاء على الكورونا وعام خير للمصريين: «لا تسمعوا لمن ينشر الخوف والفزع بينكم، رغم أني طبيب وكلامى يجب أن يكون طبى إلا أنني مقتنع أن هذا البلد يحفظه الله بشكل عجيب مقارنة بالدول الأخرى الأكثر منا تقدما»، ونصح المواطنين بالحصول على اللقاح لافتا إلى أنه يشبه تطعيم الإنفلونزا ونسبة أمانه عالية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس، عن خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 130514 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 521 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 167013 حالة من ضمنهم 130514 حالة تم شفاؤها، و 9407 حالة وفاة.