«مورجان ستانلي»: مصر ضمن فئة الدول الأكثر تحكما في إدارة الديون

قال محللون في بنك الاستثمار «مورجان ستانلي»، إن مصر هي الأفضل في فئتها من حيث القدرة على إدارة الديون، من بين الدول الأكثر مديونية في العالم، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز».

تصنيف «مورجان ستانلي» يضع الدول ذات التصنيف الائتماني الأضعف في ثلاث فئات اعتمادا على مستوى المخاطر، وتدخل مصر إلى جانب الأردن ونيجيريا وكوت ديفوار والسنغال في الفئة الأولى، وهي الدول التي لديها مستويات ديون يمكن التحكم بها، ولا توجد لديها مشاكل في النفاذ إلى أسواق الديون وتدفقات التمويل الحالية مع صندوق النقد الدولي.

أضاف محللو «مورجان ستانلي»، أن الدول التي تضمها الفئات الأخرى ليست في وضع جيد، وتحتاج دول الفئة الثانية مثل باكستان والكاميرون وكينيا إلى بيئة «داعمة للغاية»، لتتمكن من مواصلة سداد مديونياتها، لافتين إلى أن الطبقة الثالثة تضم الدول التي تعاني بالفعل من التخلف عن سداد مديونياتها مثل لبنان وزامبيا، وتلك التي لديها تلك المخاطر على المدى الطويل.

توقعات بارتفاع تكاليف الإقراض لبعض الدول الأكثر استدانة

وحسبما نقلت «رويترز»، قد تسوء الأمور أكثر من ذلك، وقد ترتفع تكاليف الإقراض لبعض من الدول الأكثر استدانة بعد أن أدى تقدم إثيوبيا للاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الديون المستحقة لمجموعة العشرين إلى تراجع قياسي في قيمة سنداتها السيادية، وارتفعت مخاوف حملة السندات السيادية الإثيوبية من مستثمري القطاع الخاص من احتمالات تخلفها عن السداد، بعد طلب إثيوبيا تخفيف ديونها.

ويبلغ عدد الدول المؤهلة للانضمام لمبادرة لتعليق الديون المؤقت 73 دولة، وطلبت 40 منها الاستفادة من التعليق بالفعل، قد تشهد كثير من تلك الدول ضغوطا مماثلة لما تشهده السندات الإثيوبية، ستؤدي إلى ضعف تصنيفها الائتماني وارتفاع عوائد سنداتها بالتالي تكاليف إقراضها.