رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرفة الأزمات تأهبا للتقلبات الجوية في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة الى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، إلى تفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وكانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن عدم الاستقرار بالجو قد تتسبب في أمطار رعدية وبرق، تضرب البلاد بداية من اليوم الأربعاء، وحتى يوم الجمعة.

وألمحت «شاكر»، إلى أن محافظات الصعيد لن تشهد أمطارا الأربعاء، بعكس سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، هذه المناطق تشهد أمطارا تتراوع شدتها من متوسطة إلى غزيرة ورعدية، منبهة إلى أن الأمر قد يصل إلى حد السيول بسبب الطبيعة الجغرافية لتلك المناطق، وتشمل «دهب ونويبع وشرم الشيخ وطابا»، وغيرها من تلك المناطق.

وصرحت بأن كميات الأمطار، تزداد يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن تشمل السواحل الشمالية للبلاد كلها، وكذلك محافظات الوجه البحري أجمع، بالإضافة إلى القاهرة وشمال الصعيد، لافتة إلى أن مصر كلها ستشهد أمطارا يومي الخميس والجمعة، ويصاحب ذلك نشاطا للرياح.

ونصحت «شاكر»، المواطنين بضرورة تأجيل السفر على الطرق خلال الأيام المقبلة، وبالأخص الطرق المؤدية لمدن ومحافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لأن الأمطار بتلك المناطق قد تصل إلى حد السيول.

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