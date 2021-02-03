«الغرف السياحية» عن تأجيل العمرة: خسارة كبيرة.. والموظفون تركوا الشركات واشتغلوا على «تكاتك»

خسارة كبيرة تتعرض لها شركات السياحة بسبب توقف موسم العمرة للمرة الثانية على التوالي، بعد قرار المملكة العربية السعودية بتعطيل حركة الطيران مع مصر، ما دفع أصحاب الشركات السياحية لتدشين «هاشتاج» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يحمل اسم «افتحوا العمرة»، وذلك لمحاولة السماح بعودة آداء العمرة مجددًا، خاصة أن الموسم لم يتبق له سوى 100 يوم.

عضو الغرف السياحية: الشركات لم يعد لها دخل

وفي هذا الشأن، قال أشرف صحصاح، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية، إن الموظفين في هذه الشركات تركوا العمل، ولجأ بعضهم إلى الأعمال الأخرى: «عندي محاسب بقى شغال على توك توك»، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك دخل في شركات السياحة، فضلًا عن أن التأمينات الاجتماعية على المؤسسة والموظفين قاسي، وحتى الآن لا توجد أي مبادرات تفيد العاملين في قطاع السياحة.

«صحصاح»: انتظرنا استقرار الأوضاع بعد توافر اللقاحات

وأضاف «صحصاح» لـ«الوطن»، أن شركات السياحة انتظرت عودة الاستقرار بعد خروج اللقاحات المطورة ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إلا أنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات إيجابية، مشيرًا إلى أن شركات السياحة كانت قررت شراء 200 ألف مصل للمعتمرين، في حالة السماح بسفر 200 ألف معتمر في شعبان، ومثلهم في رمضان، كعدد يعوض مصاريف الشركات من إيجارات وكهرباء ومياه،: «وصلنا لمرحلة صعبة».

رئيس شركة سياحية: ننتظر دعم الحكومة

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن شركات السياحة تأمل بسفر وفد رفيع المستوى من مصر إلى السعودية، لحل أسباب التوقف من قبل الجانب السعودي، خاصة أن بعض الدول أرسلت معتمريها، مضيفًا أنهم ينتظرون الدعم من الحكومة، والنظر لهم بطريقة مختلفة، لتعويض الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها خلال العام الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق دخول 22 دولة إلى المملكة، من بينهم مصر، مع منع دخول المملكة لأي شخص قادم مر بإحدى تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقين، وذلك خوفًا من تفشي عدوى فيروس «كوفيد 19» داخل المملكة.