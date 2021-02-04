أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 4-2-2021

تهتم ربات البيوت المصرية بمعرفة أسعار الخضروات والفاكهة لأهميتها في امدام الجسم بالطاقة والفيتامينات التي يحتاجها، وتقدم جريدة «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، متوسط أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الخميس 4 فبراير في السوق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الجوافة

وصل سعر كيلو الجوافة لـ8 جنيهات.

سعر التفاح

يتراوح سعر التفاح بين 10 لـ25 جنيهًا باختلاف النوع.

سعر الفراولة

وصل سعر كيلو الفراولة لـ10 جنيهات.

سعر البرتقال

وصل متوسط سعر كيلو البرتقال لـ5 جنيهات.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

سعر الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و10 جنيهات.

سعر اليوسفي

اختلف سعر الكيلو اليوسفي بين 5 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر الكرنب إلى 20 جنيهًا.

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي إلى 10 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

سعر الخس الكابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 2 و5 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ5 جنيهات.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات، والمعلبة بـ7.5 جنيه.

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 7 جنيهات للكيلو جرام.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيها.

سعر الفاصوليا

جاء سعر كيلو جرام الفاصوليا بـ10 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ15 جنيها.

سعر الخيار

جاء سعر كيلو جرام الخيار بـ8 جنيهات.

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس اليوم بين 3 و4 جنيهات.