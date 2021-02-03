كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني وخلفه يختتمان زيارتهما لمصر

اختتم كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق السير جون لوريمير بصحبة خلفه الفريق جوي مارتن سامي سامبسون، زيارتهما الرسمية إلى مصر التي استغرقت ثلاثة أيام هذا الأسبوع.

وأكدت السفارة البريطانية بالقاهرة، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذه الزيارة تعد ذات أهمية خاصة لأنها تمثل مرحلة تسليم مهام منصب كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع من الفريق لوريمير إلى الفريق جوي سامبسون.

وخلال الزيارة، عقد الفريقان العسكريان اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار ممثلي القوات المسلحة المصرية حيث رافقهما ملحق الدفاع البريطاني العقيد بالبحرية الملكية ستيفين ديكين.

والتقى الوفد مع مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية لمناقشة الجوانب العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقائهما مع رئيس هيئة التدريب، ورئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة المصرية، بحث كل من الفريق السير جون لوريمير، والفريق جوي مارتن سامبسون، أوجه تعزيز الشراكة العسكرية مع مصر في مجال التدريبات المشتركة والتسليح.

وأجريت محادثات ثنائية مع قائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية المصرية، حيث سعى الجانبان إلى توطيد فهمهما للسبل التي تحقق العمل المشترك بين القوات البحرية والجوية لكلا البلدين فضلا عن توثيق التعاون الثنائي والعمل البيني بين قوات البلدين في التدريبات العسكرية المشتركة بالمستقبل.

وفي نهاية الزيارة، صرح الفريق لوريمير قائلاً: حينما كنت أرتب لزيارتي الرسمية الأخيرة إلى المنطقة بصفتي كبير لمستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شعرت بأن الوجهة المناسبة هي مصر، تلك البلد التي عشت بها في منتصف الثمانينات وتعلمت فيها اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

وأضاف: منذ ذلك الحين وأنا أُكنّ لهذه البلد ولأهله وثقافته وتاريخه، بالغ الألفة والاحترام، ولذلك تشرفت بالإسهام في تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ومصر خلال فترة اضطلاعي بهذا الدور.

وتابع: عكست اللقاءات الإيجابية التي حضرناها خلال هذه الزيارة قوة العلاقات بين البلدين والتي أتمنى أن تستمر كذلك طويلا.

كما علق الفريق جوي مارتن سامبسون بقوله: لقد كان شرفا عظيما لي أن أزور مصر استعدادا لدوري الجديد وهو كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف: لقد أعطتني اللقاءات والارتباطات التي أجريتها هنا تصورا واضحا جدا لأهمية ومكانة مصر في المنطقة والعالم العربي.

وتابع: أن العمل والتعاون المشترك القائم حاليا بالإضافة إلى خطط التعاون المستقبلي بين بلدينا أمر مثير وانعكاس حقيقي لأواصر الاحترام والطموح المتبادل والقوي.

وقال: أتطلع إلى العودة إلى مصر في المستقبل القريب لمواصلة بناء الثقة والصداقة التي اكتسبها الفريق لوريمير، وإلى زيادة تعزيز العلاقات الثنائية.

من جانبه، قال السفير البريطاني لدى مصر السير جيفري آدامز: لقد كان الفريق السير جون لوريمير مكسبا كبيرا لعلاقاتنا العسكرية مع مصر وأود أن أشكره على عمله الشاق والتزامه بتعزيز أواصر التعاون العسكري بين المملكة المتحدة ومصر.

وأضاف: كما أود أن أهنئ الفريق جوي مارتن سامبسون على تعيينه كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأتطلع إلى العمل معه على توطيد أجندة تعاوننا العسكري هنا في مصر، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.