الانتهاء من تطويره في 3 سنوات.. ماذا يحتاج الصرف الصحي بالريف المصري؟

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الانتهاء من تغطية جميع القرى في مصر بشبكات الصرف الصحي خلال الثلاث سنوات المقبلة، بالتزامن مع بدء المشروع القومي لتطوير القرى، وذلك خلال مداخلة هاتفية، في برنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، مضيفًا أن الحكومة توفر كل الإمكانيات للانتهاء من مشروع تطوير القرى.

خبير تنمية محلية: الريف يعاني من مشكلات الصرف منذ عقود

وفي هذا الشأن، قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، واستشاري تطوير العشوائيات، إن مشكلة الصرف الصحي في الريف المصري متواجدة منذ أكثر من 40 عامًا، ويلجأ أهالي القرى إلى عمل «الترانشات» للصرف، ويتم نزحها كل فترة بواسطة عربات وتفريغها في الترع والمصارف.

وأضاف «عامر» لـ«الوطن»، أن الدولة الآن تستهدف تطوير القرى كاملة، من خلال إنشاء البنية التحتية، وإدخال المرافق والصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ورصف الطرق وإنارتها، وذلك ضمن مشروع تطوير الريف المصري في 51 مركزًا و1500 قرية تابعة 22 محافظة، وفقًا لخطط إستراتيجية منفذة من مجلس الوزراء والمحافظين، نظرًا لاحتياج كل قرية منهم.

«عامر»: 55 مليون نسمة من سكان الريف

وأشار خبير التنمية المحلية، إلى أن خطة تطوير القرى تأخرت بسبب أنها كانت تحتاج إلى مبالغ ضخمة تصل إلى مليارات، إلا أن الرئيس السيسي أطلق مشروعًا لتطوير القرى، لإحياء حياة كريمة للمواطن المصري في الريف والقرى، حيث أن أكثر من 50% من سكان مصر يقيمون في الريف وهم نحو 55 مليون نسمة.

«عامر»: مشروع تطوير الريف يغير الحياة به للأفضل

مشروع تطوير الريف المصري يغير من الحياة رأسًا على عقب، حضاريًا وإنسانيًا، بحسب «عامر»، فضلا عن تحقيق جميع الحقوق والخدمات للمواطنين بالقرى، وتبديل الأساليب القديمة في العيش هناك مثل «الترانشات» بالطرق الحديثة التي تحقق لهم الحياة الكريمة.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خطة تطوير الريف المصري تشمل 175 مركزًا بالمحافظات والقرى، 50 في العام الأول، ومثلهم في العام الثاني، وفي الثالث 65 مركزًا، من تطوير الصرف الصحي والخدمات هناك، وذلك لضمان تحقيق الحياة الكريمة داخل القرى والريف.