من بني سويف لسيدني.. رحلة مصري تقلد منصب مستشار لشرطة أستراليا

رغم هجرته إلى أستراليا منذ نحو 12 عاما، إلا أن الشاب المصري هاني عادل لم يتخلى عن جذوره المصرية، لاسيما وأنه من مواليد مركز الفشن بمحافظة بني سويف، وتخرجه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة فرع بني سويف، جعل منه شخصا يحترم القانون ومحبا له، ولم يبخل بوقته لخدمة مصر طيلة هذه السنوات التي قضاها حينما حطت قدماه مدينة سيدني الأسترالية، فكان خير سفير للشباب المصري في دولة تقع ضمن قارات العالم الجديد.

«بعدما أديت الخدمة العسكرية التي أعتز بها للغاية، عملت بمهنة المحاماة بمحافظة المنيا وتخصصت في القانون الجنائي، ومع نهاية عام 2008، قررت عائلتي السفر إلى أستراليا، لأقضي فترة للتعرف على هذا البلد الجميل ودراسة اللغة الإنجليزية بطريقة احترافية والتعرف على العادات والتقاليد المختلفة والعمل في مهن بسيطة»، بحسب حديث المصري، هاني عادل لـ«الوطن».

ووقع الاختيار اليوم، على هاني، ليصبح مستشارا للشرطة الأسترالية لشؤون الجاليات متعددة الثقافات لمنع الجريمة لمدة عامين، بعد رحلة طويلة من العمل الحكومي والتطوعي لخدمة أبناء وطنه في المهجر، حيث يقول: «في عام 2011 تم تعيني في وزارة الصحة الأسترالية وعملت بها في عدة مواقع والآن أعمل في مجال الموارد البشرية لمجموعة مستشفيات غرب سيدني».

ويتابع: «في عام 2014 انخرطت في العمل العام وأصبحت نائب رئيس المجلس الاستشاري الأسترالي المصري وهو من أكبر وأقدم الجمعيات المصرية في سيدني ومعروف جيدا لدى الحكومة المصرية والحكومة الأسترالية، والآن تم تعييني مستشارا للشرطة الأسترالية لشؤون الجاليات متعددة الثقافات لمنع الجريمة لمدة عامين».

ويوضح الشاب المصري أن المجلس يساعد قوة شرطة نيو ساوث ويلز في تحديد القضايا المهمة وتسهيل الشراكات بين الشرطة والمجتمعات غير الأصلية من خلفيات ثقافية ودينية ولغوية متنوعة تساهم في الحد من الجريمة والخوف من الجريمة.

واختتم هاني حديثه لـ«الوطن» بالقول: «تم اختياري بناء على ترشيحات قدمت للشرطة الأسترالية وبعد فحص استمر أشهر طويلة وتم إعلامي بالنتيجة لأصبح المصري الوحيد داخل هذه اللجنة الموقرة».