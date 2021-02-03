عبدالمحسن سلامة: على لبنان محاكاة النموذج الاقتصادي الناجح بمصر

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى مصر في الوقت الحالي تأتي في وقت عصيب تعيش فيه الدولة اللبنانية التي تعاني من فراغ بعد تقديم الحكومة اللبنانية استقالتها منذ فترة لافتا إلى أن الحريري قادر على إدارة ملفات الدولة بشكل جيد في الوقت الحالي.

مصر تقف مع لبنان

وأضاف سلامة في مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع على فضائية extra news، أن مصر تقف مع لبنان وأرسلت الأسبوع الماضي مساعدات طبية إلى لبنان وأسست مستشفى ميدانيا وتعمل على دعم لبنان وشعبه، وهذا اللقاء بين الحريري والرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي في توقيت هام في محاولة لإخراج لبنان من أزماته المادية.

مصر ستقدم الكثير للبنان

وتابع رئيس مجلس إدارة الأهرام: هناك الكثير من الممكن أن تقدمه مصر إلى لبنان سياسيا واقتصاديا، فلدى مصر تجربة سياسية ناجحة في الوقت الحالي بعد فترة من عدم الاستقرار، كما أن مصر تقدم تجربة اقتصادية ناجحة وحققت نمو اقتصادي على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

نموذج مصر الاقتصادي الناجح

وواصل سلامة: لبنان عليه التركيز على مهمة مصر الاقتصادية ليحاكيها، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية ستحاول التعلم من مصر التي تغلبت على أزمتها في قطاع الكهرباء والصناعة وهناك خطط لربط مصر بالقارة الإفريقية والدولة العربية، كما أن مصر لديها تجارب ناجحة في المشروعات القومية العملاقة وشبكة الطرق وهذا سيساعد لبنان في الفترة المقبلة إذا أحسن القادة اللبنانية الاختيار.

مصر تحتضن اللاجئين

واستطرد: مصر تحتضن اللاجئين من كل الدول العربية ولا تفرق بين مواطن مصري ومواطن عربي لأن الشعوب العربية إيمانها لا يتزعزع بالدور المصري في العالم العربي.