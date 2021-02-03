«التضامن»: 7 ملايين مصري استفادوا من «سكن كريم»

قال صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن برنامج «سكن كريم» بدأ عام 2017، وهو أحد البرامج الداعمة لبرنامج تكافل وكرامة الذي بدأ في 2015، كأحد روافد الدولة المصرية لدعم الفئات الضعيفة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحينها كان يركز في القرى الأكثر فقرا في قرى الصعيد.

توفير مسكن كريم للمواطنين

وأضاف «هاشم» في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء، أن برنامج «سكن كريم» يستهدف توفير مسكن كريم للمواطنين، وإعادة تأهيل المنازل للمعيشة، وتوفير المرافق بها، مثل الصرف الصحي، ومياه الشرب النقية، والغاز الطبيعي، بحيث يكون المسكن متكامل الخدمات الأساسية التي تؤهله للحياة الكريمة، مشددا على أن حوالي 7 ملايين استفادوا من مبادرة «سكن كريم».

انضمام المبادرة إلى مبادرة «حياة كريمة»

وتابع مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، أنه بعد إطلاق مبادرة حياة كريمة، انضمت «سكن كريم» إلى «حياة كريمة»، لافتا إلى أن مليون ونصف أسرة مصرية استفادت من «سكن كريم»، بما يقارب حوالي 7 ملايين مصري، وذلك حتى عام 2019.

ولفت إلى أن سكن كريم يستهدف الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» والميزانية اختلفت من عام إلى عام، خاصة بعد دمجه في مبادرة حياة كريمة، موضحا أن الوزارة تعمل مع العديد من الوزارات الأخرى في مبادرة حياة كريمة.