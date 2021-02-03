ضبط 17 طن رومي وسمان غير صالحة للاستهلاك الأدمي

ضبطت مديرية الطب البيطري بالقليوبية خلال حملة على أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم بمدينة طوخ، كميات من اللحوم، بلغت نحو 17 طن رومي وسمان داخل ثلاجة تقوم بإعادة تعبئة المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

قاد الحملة الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين، وإدارة شرطة المسطحات برئاسة العميد ياسر منصور، وتم سحب عينات من المضبوطات وإرسالها إلى معهد بحوث صحه الحيوان بالقليوبية، وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق، تابعت إدرة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملاتها المكبرة مشتركة مع مكاتب مراقبة الأغذية بالمراكز والمدن منها «شبين القناطر وكفرشكر والقناطر الخيرية»، أسفرت الحملة عن التحفظ على كرتونة مقرمشات وجيلي مجهولة المصدر في مصانع «بير سلم» غير مرخصة.

وتمكنت الحملة من ضبط 2500 كرتونة وكيس، من أصناف غير محتفظة بخواصها، ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن 15 كرتونه منتهيه الصلاحية، و45 كيلو جرام أغذية مختلفة ومقرمشات، كما تم ضبط أصناف لوجود تغير في الخواص الطبيعية، ووجود ألوان صناعيه مجهولة المصدر، وهي عبارة عن 1300 كرتونه جيلي، و1200 مقرمشات، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية في بيان لها اليوم، أن الأصناف التى تم ضبطها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حاليا، وذلك لعرضها على النيابة العامة، واشترك بالحملات محمد عبدالمعطي، ومحمد صبحي، وأسامه حمدي، وأحمد مختار، وحسام عبد العظيم ومفتشي الأغذية بمراكز شبين القناطر وكفر شكر والقناطر الخيرية.