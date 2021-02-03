إحالة عدد من الحراس الليليين في المدارس للشئون القانونية لعدم تواجدهم

أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إحالة عدد من الحراس الليليين بالمدارس للشئون القانونية بالمديرية حيث شكلت إدارة الأمن بالمديرية بقيادة محمد ربيع وبالتنسيق مع الأمن المركزي بالوزارة فرق متابعة أمنية للمدارس بكافة الإدارات التعليمية للمرور على مباني المدارس والمنشآت التعليمية ليلا للتأكد من غلق جميع المرافق والإنارة بها والتشديد على تواجد الحارس الليلي.

وتلاحظ عدم وجود عدد من الحراس الليليين وبعض السلبيات في بعض المدارس، وبدوره أصدر وكيل الوزارة تعليماته لإحالتهم للشئون القانونية.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بالمرور على المنشآت التعليمية ليلا والتأكيد على وجود الحارس الليلي، حرصا على تفعيل إجراءات الأمن والسلامة والحفاظ عليها و ترشيد استخدام المرافق على مستوى المحافظة.

وأكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الإعلام المدرسي عامل أساسي في تشكيل وجدان الطلاب والفكر الجمعي لهم وخاصة في المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمسئولي العلاقات العامة والإعلام بالإدارات التعليمية بحضور محمد قورة، مدير إدارة العلاقات العامة ووديع الفيومي المسئول الإعلامي للمديرية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن للإعلام بأنماطه ووسائله المتعددة، دور بالغ الأهمية في بناء الإنسان عبر تعزيز انتمائه الوطني وتثقيفه وتعريفه بحقوقه وواجباته في الميادين كافة، وكذلك في بناء المجتمع من خلال الارتقاء بالرؤى والتصورات التي تساعد الطلاب على أن يصبحوا قيمة مضافة في عملية التنمية والالتفاف حول المشروعات القومية للدولة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الإعلام بمختلف وسائله يمثل أهمية بالغة في تعزيز وحماية الهوية الوطنية والإعلام، وليس فقط عن طريق أغنية أو مسرحية للوطن، بل هو معالجة فكرية أيضاً وحل ناجح وسريع، لمقاومة استراتيجيات ترمي إلى النيل من وحدة بلادنا، وتكاملها الوطني.