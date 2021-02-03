الروس للأمريكان: تفهموا إيه عن الحرب النووية؟

عبر مسؤول روسي رفيع عن استيائه من تصريح الأميرال الأمريكي، تشارلز ريتشاردس، حول احتمال نشوب حرب نووية بين أمريكا وروسيا، مشيرا إلى أن أي عسكري عاقل يخشى تصور مثل هذا التطور للأحداث، وهي التصريحات التي تأتي بالرغم من توصل البلدين لاتفاق لتمديد معاهدة ستارت 3 الخاصة بالحد من الأسلحة الهجومية النووية لمدة خمس سنوات، وبدء سريان الاتفاق ابتداء من اليوم.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية: لا يمكن أن يتصور أي عسكري ماهر عاقل ولو في الكابوس نشوب حرب نووية.

وأشار إلى أن العسكريين عادة لا يحبون مناقشة هذا الموضوع وهم خائفون بشكل كبير من احتمال وقوع ذلك.

فيلم تعليمي ضروري لأمريكا

وفي السياق نفسه، نشر السيناتور الروسي، ألكسي بوشكوف، تغريدة على موقع «تويتر» دعا فيها البنتاغون للتفكير في كيفية تجنب نشوب الأزمة النووية بدلا من تصور كيفية وقوعها.

وأشار إلى أن واشنطن برأيه لا تفهم ما هي الحرب النووية.

وتابع: فليروا أفلاما، مثل الفيلم الذي يحمل عنوان «في اليوم التالي». وهذا هو البرنامج التعليمي الضروري.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن كتب رئيس الإدارة الاستراتيجية الأمريكية، الأميرال تشارلز ريتشاردس، في مقالته المخصصة للمجلة الرسمية للمعهد العسكري البحري الأمريكي الشهر الجاري عن وجود احتمال حقيقي لتحول النزاع الإقليمي مع روسيا والصين إلى نزاع عسكري باستخدام الأسلحة النووية.

موسكو لن تهاجم أي دولة

وأشارت روسيا اليوم، في تقرير لها، إلى أن موسكو كانت قد أشارت أكثر من مرة إلى أنها لن تهاجم أية دولة من أعضاء حلف الناتو، مضيفة أن الغرب يستخدم هذه الحجة لنشر المزيد من المعدات العسكرية والجنود بالقرب من الحدود الروسية.

وبالرغم من حرب التصريحات تلك، فإن كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا لاتفاق لتمديد معاهدة ستارت 3 بشأن الحد من الأسلحة الهجومية النووية لمدة خمس سنوات، وهو الاتفاق الذي أعلن البلدين بدء سريانه ابتداء من اليوم.

معاهدة حتى 2026

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها تبادلت اليوم مذكرات مع سفارة الولايات المتحدة في موسكو بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاق المبرم بين الطرفين بشأن تمديد المعاهدة حيز التنفيذ.

وأشار البيان إلى أن قرار تمديد المعاهدة دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، ليستمر سريان ستارت 3 حتى الخامس من فبراير 2026 بصيغتها الأصلية دون إدخال أي تغييرات.

مكالمة بوتين وبايدن

ولفتت الوزارة إلى أن المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في 26 يناير لعبت دورا رئيسيا في التوصل إلى هذا الاتفاق، مشددة على أن تمديد هذه المعاهدة يتيح ضمان الحفاظ على آلية محورية لدعم الاستقرار الاستراتيجي واستمرارية سريانها على أساس التكافؤ للحد من الترسانة الصاروخية النووية لكلا الطرفين.

وأكد البيان أن روسيا والولايات المتحدة كأكبر دولتين نوويتين على مستوى العالم تتحملان مسؤولية خاصة في هذا الصدد، مضيفا أن تمديد ستارت 3 يمثل قرارا مهما يضمن الحفاظ على المستوى اللازم من الشفافية في هذا المجال مع الالتزام الصارم بتوازن المصالح.