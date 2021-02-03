خالد قاسم: المرأة استفادت بـ14 ألف مشروع من صندوق التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن صندوق التنمية المحلية يلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد في القرى والكفور والنجوع؛ حيث يوجد أكثر من 30 ألف كفر وعزبة في مصر، وتنظم الوحدة المحلية في الكفور زيادة التنمية الاقتصادية بطرق علمية وتساعد المواطنين على تطوير نشاطاتهم.

صندوق التنمية المحلية يساعد المواطنين على تنمية المشروعات الخاصة بهم

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن الدولة تعمل على تنمية المشاركة لتكبير المشروعات من خلال صندوق التنمية المحلية والتشجيع بشكل مباشر لأصحاب المشروعات سواء كانت صغيرة أو متناهية الصغر.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية: «أي شخص يريد تنمية مشروعه عليه التوجه إلى الوحدة المحلية في مكانه من أجل إتاحة له النصيحة مبينا أن تكلفة الاقتراض بلغت 6% فقط، ويوجد تخفيض على أقساط القرض إلى 4% لذوي الاحتياجات الخاصة، المرأة مستفيدة بـ14 ألف مشروع من جانب صندوق التنمية المحلية».

مشروع حياة كريمة يستهدف تطوير 1500 قرية على مستوى مصر

وذكر أن مشروع حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يستهدف تطوير 1500 قرية على مستوى مصر في محافظات الدلتا والصعيد والوادي الجديد بمتوسط 150 مليار جنيه في المرحلة الأولى لحياة كريمة، مبينا أن هناك تنسيق بين اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والهيئة الهندسية من أجل العمل في أسرع وقت على تنمية الريف في مصر وسط مشاركة من الأهالي والمجتمع المدني.

استعدادات التنمية المحلية لمواجهة الأمطار

وواصل: «وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتجهيز غرف العمليات في المحافظات المتوقع سقوط أمطار فيها، والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي من أجل رفع المياه سريعا».