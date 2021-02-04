حملات مستمرة في مدينة بدر لضبط المخالفين: محاضر وغلق وتشميع

حملات تفقدية مستمرة، تشنها المدن الجديدة لضبط الأشخاص المخالفين والمنشآت المخالفة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، لحماية تلك المدن من انتشار الفوضى والعشوائية، والحفاظ على رونقها ومظهرها الحضاري.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، التزام الجهاز بعمل حملات تفقدية مفاجئة، بشكل مستمر، على المناطق المختلفة داخل المدينة، لرصد أي مخالفة، قد تؤثر على المظهر الحضاري.

وأشار مندور، إلى أن مسؤولي المدينة يقومون يوميا بشن حملات لرصد الإشغالات المخالفة، ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب، سواء ضد الشخص المخالف والمنشأة المخالفة أيضا.

وعن نوعية الإجراءات التي تتخذها مدينة بدر ضد المخالفين، أوضح رئيس المدينة، أنه يتم عمل محاضر للمخالفين، بالإضافة إلى التحفظ علي المعدات، كما يتم غلق وتشميع المنشآت المخالفة.

وأوضح مندور، أنه تم تنفيذ حملتين لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بعدة مناطق داخل مدينة بدر، بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارات الأحياء والأمن والحركة وقسم شرطة المدينة، وإدارة الطب البيطري.

وأكد رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ حملة، أسفرت عن إزالة إشغالات بالحي الثاني، المجاورة الأولى بقطعة الأرض رقم ٢٧٧، وإزالة مخالفة بناء لردود بقطعة رقم ٣٦٥، وغلق وتشميع للقطعة رقم ٦.

وأزالت الحملة الإشغالات بعددٍ من البدرومات بالمجاورة الخامسة للقطعتين رقمي (١٢ - ٣٥)، وتم التحفظ على عدد من المعدات، بجانب تحرير ١٠ محاضر إدارة بدون ترخيص، و٥ محاضر بيئة و٥ محاضر إشغال.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم شن حملة أخرى شملت الحي الأول، المجاورتين الأولى والخامسة، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، والتحفظ على ٣ مركبات توكتوك، ومعدات محال مخالفة، وتحرير ١٠ محاضر إشغال و٦محاضر بيئة، و٦ محاضر إدارة بدون ترخيص و٧٥ مخالفة عدم ارتداء كمامة.