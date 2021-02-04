«نائب» يحذر من المستريحين: «طالما الطماع موجود فالنصاب بخير»

حذر أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة «المستريحين» فى عدد من المحافظات، خصوصا بعد تكرار وقائع النصب على المواطنين فى أكثر من محافظة واستمرار الظاهرة من خلال بعض الأشخاص الذين يمارسون أعمال النصب على المواطنين، خاصة من يبحثون عن المكاسب السريعة، ويعيدون إلى الذاكرة حكمة المثل الشعبي القائل"طالما الطماع موجود فالنصاب بخير".

وأرجع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتشار ظاهرة المستريحين لعدم وجود رؤية من أصحاب الأموال لاستثمار أموالهم، أو الخوف من المجازفة في مشاريع خاصة بهم، مما يجعلهم عرضة للوقوع فريسة للنصابين المعروفين إعلاميا بالمستريح ذلك الشخص، الذى يمارس أعمال النصب العلنى على المواطنين طمعا فى تحقيق مكاسب سريعة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، الذي يتم خارج القطاع المصرفى، كما أن الجهاز تضمن العديد من التيسيرات بشأن المنح والقروض والمساعدات للمشروعات الصغيرة كل هذا بهدف دمج القطاع غير المصرفى فى القطاع الرسمى للدولة، وعلى كل من يريد استثمار أمواله الاستعانة بهذا القانون الذى يعد نقلةكبيرة فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم المجازفة بمنح النصابين أموالهم، خاصة وان الجهاز به العديد من الأفكار للمشروعات المختلفة التى تناسب كل الفئات والشرائح والإمكانيات المالية.

وناشد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الراغبين فى استثمار أموالهم فى إقامة مشروعات تعود بالنفع عليه فى المقام الأول وعلى والمجتمع وتحقق مكاسب دون ضياع رأس ماله، جراء الوقوع فريسة للمستريحين.