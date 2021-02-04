بدء التحقيقات لكشف ملابسات قتل الناشط اللبناني لقمان سليم

أعلنت السلطات القضائية اللبنانية، بدء التحقيقات لكشف ملابسات قتل الناشط لقمان سليم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية، أنه وفقا لاشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب تم نقل جثة سليم، إلى «مستشفى صيدا الحكومي»، إنهاء الطبيب الشرعي الكشف عليها، وتبين أنها مصابة بـ5 طلقات نارية أربعة في الرأس وواحدة في الظهر.

وعثر في وقت سابق من اليوم، على جثة سليم في سيارته في النبطية جنوب لبنان.

من جانبها، قالت رشا سليم شقيقة لقمان سليم إن شقيقها كان مظلوماً ومحباً ومتواضعاً والناس تحبه، وأخصامه خسروا خصماً نبيلاً كان يعيش بينهم ويناقشهم بذكاء وبمنطق وبهدوء وفقا لما ذكره موقع «النهار» اللبناني.

وأضافت رشا، أن هذه الخسارة لكل لبنان والقتل عمل وضيع، ويعطي مثالاً خاطئاً للعالم، موضحة أن المنطقة التي قتل فيها أخيها معروف من المسؤول فيه.

وقالت رشا في وقت سابق على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن شقيقها لقمان غادر «نيحا الجنوب» من 6 ساعات عائدًا إلى بيروت وهو لم يعد بعد.

وتعرض سليم في وقت سابق، لحملات تخوينية عدة من قبل أنصار «حزب الله» اللبناني و«حركة أمل»، حتى أنهم دخلوا حديقة منزله في 2020.

من جانبه، رأى عضو اللقاء الديموقراطي، النائب المستقيل مروان حماده في تصريح، أنه في ظل عهد الارهاب والفساد، لا مكان طبعا لأمثال سليم، الشاب الوطني المثقف المتحرر من كل القيود الطائفية.

وأضاف حماده: فلتسقط دولة القمع وشماعة العهد القوي، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.