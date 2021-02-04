أردوغان يستقطع مليارا و231 مليون ليرة من التعليم لمؤسسة تطارد جماعة كولن

نشرت الجريدة الرسمية التركية، قرار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بتحويل مليار و231 مليونًا و98 ألف ليرة تركية، من ميزانية وزارة التعليم بالعام الحالي، لصالح وقف المعارف التركي.

وقالت صحيفة «يني تشاج» التركية، إنه بموجب مرسوم رئاسي تم نشره اليوم، فقد تقرر تحويل الأموال لصالح وقف المعارف التركي، وفقا لما ذكره موقع «تركيا الآن».

وتعود فكرة مؤسسة وقف المعارف التركية إلى 2016 حين قام حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بتمرير قانون إنشاء وقف معارف، داخل البرلمان التركي لتكون مهمته إقامة المدارس في دول العالم، ومطاردة حركة «الخدمة» التي يتزعمها الداعية فتح الله كولن.

وذكر القرار أنه يمكن تحويل ما يصل إلى مليار و231 مليونًا و98 ألف ليرة تركية من ميزانية وزارة التربية إلى وقف المعارف خلال 2021، لتغطية المصاريف المتعلقة بالخدمات التي ستؤديها المؤسسة لتحقيق أهدافها.

وفي سياق متصل، تصاعدت حدة الانتقادات الدولية ضد تركيا لمواصلتها الممارسات القمعية ضد متظاهري جامعة «بوجازيتشي» الرافضين تعيين عضو حزب «العدالة والتنمية» مليح بولو، رئيسًا للجامعة، في ظل رد فعل عنيف من الشرطة التركية تجاه المتظاهرين.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم، عن قلق واشنطن بشأن قمع السلطات التركية لمظاهرات طلاب جامعة «بوجازيتشي».

وأدان برايس، انتشار خطاب مناهض لمجتمع المثليين المحيط بالاحتجاجات، فيما أدانت «مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان»، انتهاكات الشرطة التركية بحق طلاب الجامعة، في الأحداث التي اندلعت في حي «قوجه إيلي» بإسطنبول، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«الشرق الأوسط».

وبينما يواصل الطلاب احتجاجاتهم في حى كاديكوى، تدخلت مئات من فرق الشرطة وهاجمت الطلاب بالسحل والضرب، كما قامت بحملات اعتقال متزامنة في أنقرة وإزمير، حيث نظم طلاب الجامعات مظاهرات لدعم طلاب جامعة بوجازيتشي.