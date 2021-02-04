أبو السعود محمد يعلن ترشحه لانتخابات الصحفيين: لدي مفاجآت بملف الإسكان

أعلن الكاتب الصحفي أبو السعود محمد، الأمين العام المساعد السابق لنقابة الصحفيين، الترشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وقال «محمد» في بيان صحفي اليوم، إن قرار ترشحه جاء بعد مشاورات مع عدد كبير من الأساتذه والزملاء، بشأن ما وصلت اليه النقابة والصحفيين من تردٍ واضح في الملفات النقابية، وخاصة في الملفات الخدمية التي كان قد قطع فيه شوطا كبيرا، بتوليه رئاسة لجنة الإسكان بمجلس النقابة، قبل أن يقدم استقالته، عقب سفره للعلاج في ألمانيا والإقامة بها لنحو عامين وعودته مؤخرا عقب تماثله للشفاء.

وأشار البيان، إلى أن النقابة تحتاج لعودة الروح من خلال جهد متواصل وباتصال دائم ومباشر بين مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، قائلا «لديّ مفاجآت كبيرة في ملف الإسكان للسادة الصحفيين، ونحن قادرون بإذن الله» مؤكدا أن برنامجه الانتخابي، الذي سيُعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون استكمالا للملفات التي تولاها وعمل عليها في الفترة الماضية، ويعتمد على محاور مختلفة من شأنها المساهمة في إيجاد حلول للأوضاع الجاثمة على قلب النقابة.

وأوضح أبو السعود، أن أهم هذه الملفات، هي استكمال إنشاء مستشفى الصحفيين، وتنفيذ نادي الصحفيين بالإسكندرية، وكذلك التنقية الكاملة للنقابة من أصحاب المؤهلات المزورة، وضبط لجنة القيد، وتوفير السكن المناسب لكل صحفي، واستكمال تشكيل اللجان النقابية للصحفيين بالمحافظات، وتفعيلها للقيام بدورها، وتنفيذ الموقع الإلكتروني، الذي تم البدء فيه من قبل لتشغيل الزملاء المفصولين والمتوقفة صحفهم، وتشكيل لجنة دفاع قانونية على مستوى مصر للتحرك العاجل مع أي زميل فور تعرضه لأي مشكلة تستدعى حضور محام معه.

يُذكر أن أبو السعود محمد، كاتب صحفي بجريدة «المصري اليوم»، وتولى رئاسة لجنة الإسكان بمجلس نقابة الصحفيين، وعمل على إحيائها بفتح المجال لتوفير الوحدات السكنية المختلفة للزملاء الصحفيين، حيث استفاد أكثر من 1000 صحفي من الإسكان الاجتماعي 90 مترا، و300 صحفي من مشروع مدينتي و300 صحفي بالعاصمة الإدارية، كما استفاد الزملاء بـ300 مقبرة في عدد من الأماكن المختلفة.

كما بدأ في العمل على تنفيذ المشروع الأكبر للنقابة، وهو مستشفى الصحفيين، بعد حصوله على الأرض المخصص لها من وزارة الإسكان، وساهم في الإشراف على تنفيذ مركز التدريب بالدور الخامس.

وكان أبو السعود محمد قد تقدم باستقالته من مجلس نقابة الصحفيين بسبب قانون تنظيم الصحافة آنذاك عقب سفره وإقامته في ألمانيا نظرا لظروف صحية.