التنمية المحلية: مبادرة «حياة كريمة» تستهدف التنمية المستدامة في القرى

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "حياة كريمة" سواء بمرحلتها الأولى التي تم تدشينها في يناير 2019، والمرحلة الثانية التي من هدفها تحقيق التنمية المستدامة في كل مراكز الجمهورية، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، لافتا إلى دور الوزارة يتمثل في البنية التحتية وإيصال الخدمات للأبنية التعليمية والمدارس.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال لقاء ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، أن عدد المراكز يبلغ 175 مركزا، وسيتم البدء في 51 مركزا هذا المالي الحالي 2021 – 2022، ويبلغ عدد القرى بهم بينما العام المالي المقبل سيتم الانتهاء من 24 مركزا، من إجمالي القرى البالغ عددهم 3500 قرية، وسيتم البدء في 1500 قرية في العام الأول.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة تستهدف أيضا الشق الاقتصادي وإيجاد فرص حقيقية، من حيث إنشاء المجمعات الصناعية والتأهيل المهني وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي لأبناء هذه القرى والمراكز، وتشغيل أبناء القرية من المقاولين المحليين في التنفيذ على الأرض، لتحقيق التنمية الزراعية والثروة السمكية خاصة في القرى التي على البحيرات أو أماكن سياحية.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن الشق الثالث وتشرف عليه وزارة التضامن مع باقي الوزارات ومنظمات المجتمع المدني، من حيث التدخلات الطبيعية وتوفير سكن كريم، ومحو أمية وتعليم، وحملات توعية ثقافية ورياضية وتأهيل نفسي واجتماعي وتجهيز عرائس وتسديد الديون عن الغارمين والغارمات، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع تنفيذ المبادرة بشكل مباشر، كما أن رئيس الوزراء يشرف بشكل يومي على الجهود التي تتم.