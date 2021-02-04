بدء تشييد مركز أوباما.. ورفع دعوى قضائية جديدة لوقف البناء

بعد سنوات من التأخير والمراجعة الفيدرالية، سيبدأ بناء مركز أوباما قد يبدأ في أغسطس المقبل، بتكلفة 500 مليون دولار في وقت لاحق من هذا العام في شيكاغو، ومن المتوقع أن يستغرق البناء حوالي أربع سنوات، حسبما ذكرت صحيفة «شيكاغو صن تايمز».

تخطط مؤسسة أوباما لبدء بناء المركز في النصف الثاني من عام 2021، عندما أعلن الرئيس السابق باراك أوباما قبل خمس سنوات أنه يعتزم بناء مركزه الرئاسي في جاكسون بارك، كان من المقرر افتتاحه هذا العام.

وقال أوباما في تعريدة عبر حسابه على «تويتر»: «أنا فخور بأن أعلن أن مركز أوباما الرئاسي سيبدأ العمل رسميًا في عام 2021.. ونأمل أن يبث المركز حياة جديدة في جاكسون بارك التاريخي بينما يوفر الوظائف والنمو وغير ذلك الكثير في الجانب الجنوبي».

واجه المشروع المخطط له شكاوى من سكان حي ساوث سايد بالمدينة، وعارض آخرون التغييرات المخطط لها في جاكسون بارك، وهي منطقة ترفيهية تبلغ مساحتها 540 فدانًا ستستضيف المركز الذي تبلغ مساحته 19 فدانًا، أُدرج منتزه جاكسون في السجل الوطني للأماكن التاريخية لأنه كان موقعًا للمعرض الكولومبي عام 1893 وصممه المهندسون المعماريون المشهورون فريدريك لو أولمستيد وكالفيرت فو، وفقا لـ "صن تايمز".

قال هيرب كابلان، رئيس مبادرة "Protect Our Parks"، الذي عارض المشروع بدعوى قضائية في مايو 2018 ، يوم الأربعاء، إنه سيتم رفع دعوى قضائية جديدة قريبًا، ضد خطط مؤسسة أوباما، وتشمل اعتراضات المجتمع معارضة صفقة بقيمة 5 ملايين دولار مع أحد العلامات التجارية الرياضية لتمويل المنشأة الرياضية للمركز.

ذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أن المشروع متعدد المباني، المخطط له على مساحة 19 فدانًا من جاكسون بارك، سيشمل متحفًا ومكتبة عامة ومركزًا رياضيًا وملعبًا للأطفال، يتم تمويله من خلال تبرعات خاصة، حيث تعهدت مؤسسة أوباما أيضًا بالتبرع بما يصل إلى 3.5 مليون دولار.