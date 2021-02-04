طلبات غريبة لمقتحمي الكونجرس: طعام عضوي ورحلة إلى المكسيك

طلبات عديدة قد يراها البعض غير منطقية يطلبها المتهمين في حادث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، كان آخرهم جاك أنجلي الذي عرف إعلاميا بـ«ذو القرنين»، الذي طلب من المحكمة توفير طعام عضوي له يتماشى مع معتقداته الدينية «الشامانية».

وقال ألبرت واتكينز، محامي جيك أنجيلي إنَّ موكله ظل دون طعام لمدة تسعة أيام، وذلك في جلسة استماع الأمس، لأن دائرة الإصلاح في العاصمة رفضت طلب أنجيلي بإطعامه جميع الأطعمة العضوية، وبالفعل وافق القاضي الفيدرالي على الطلب وأمر بتوفير نظام غذائي عضوي بالكامل للمتهم في حادث الشغب، وفقا لما نشره شبكة «CNN».

وقال أنجيلي، في مذكرة مكتوبة بخط اليد إلى منشأة العاصمة تطلب نظامًا غذائيًا عضويًا بالكامل، إنَّه «شامانًا»على استعداد للمعاناة بدلاً من تعديل معتقداته: «إذا كان عليّ أن أمضي أسبوعًا بدون طعام أو أكثر، فليكن.. سأبقى ملتزمًا بمعتقداتي الروحية حتى لو كان ذلك يعني أنني أعاني جسديًا».

عندما سئل من قبل القاضي لتحديد الطعام الذي يناسب معتقداته، قال أنجيلي إنَّه طعامًا يحمل ملصق «عضوي» من وزارة الزراعة الأمريكية، مشيرًا إلى أنَّ ثماني سنوات من تناول الطعام العضوي فقط، خلقت توازنًا بيولوجيًا كيميائيًا دقيقًا في جسده، على حد تعبيره.

ومع ذلك، نفي محامي دائرة الإصلاح في العاصمة، في رسالة بريد إلكتروني إلى محامي أنجيلي، أنَّ أنجيلي لم يأكل لمدة أسبوع، قائلا: «بناء على المعلومات وخلافا لتأكيداتك، لم يمض موكلك سبعة أيام دون أن يأكل».

وقال محامي دائرة الإصلاحيات في العاصمة إنَّ دائرة الخدمات الدينية في المؤسسة لم تجد أي دليل على أن النظام الغذائي العضوي كان جزءًا من المنتمين الدينية «الشامانية».

ولم يكن ذلك الطلب الوحيد لدى المتهمين في اقتحام الكونجرس، حيث طالبت متهمة تدعى جيني لويز كود من المحكمة أن تسافر إلى منطقة «ريفييرا مايا» جنوب المكسيك في الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجاري، حيث من المخطط أنَّ تقضي إجازة مع موظفي شركاتها وعائلاتهم.