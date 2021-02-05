علاء مبارك يهنئ الأهلي بتخطي الدحيل القطري في المونديال: فريق كبير

هنأ علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، النادي الأهلي، وجمهوره بعد الفوز في المباراة الأولى له في كأس العالم للأندية، على الدحيل القطري، بهدف نظيف، وكتب علاء مبارك، في تغريدة له عبر تويتر: «مبروك للنادي الأهلي الفوز».

تراجع مستوى الأهلي

وأضاف علاء مبارك، في تغريدته معلقا على تراجع مستوى الأهلي في الشوط الثاني: «أداء متواضع جداً في الشوط الثاني»، وكان علاء مبارك، هنأ الأهلي، بعد إحراز اللاعب حسين الشحات، هدف الفريق الأحمر الوحيد في المباراة، قائلًا: «فريق كبير، إن شاء الله يفوز الأهلي».

مبروك للنادي الأهلي الفوز ، اداء متواضع جداً فى الشوط الثانى . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 4, 2021

وأبدى نجل الرئيس الراحل، اهتمامه بمباراة الأهلي، في كأس العالم للأندية، حيث غرد قبل المباراة بساعات: «إن شاء الله الفوز للنادي الأهلي، كلنا أهلاوية اليوم، فريق كبير»، ودخل علاء مبارك، في مشادة مع أحد متابعيه والذي ينتمي إلى نادي الزمالك.

وتلقى علاء مبارك، هجوما كبيرا من مشجعي نادي الزمالك، والذين اتهموه بأنه لا يساند فريقهم أثناء مباريات الفريق المهمة، حيث علق حساب يحمل اسم وليد محمد: «هو ليه التويتات دي مبنشوفهاش مع الزمالك».

الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

واستطاع الأهلي، الفوز على الدحيل القطري، بهدف نظيف، أحرزه حسين الشحات، بتصويبه من خارج منطقة الجزاء، ووصل النادي الأحمر إلى كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تمكن الأهلي، قبل دقائق من نهاية المباراة، خطف الفوز بهدف أحرزه نجم وسط الأهلي وصانع ألعابه محمد مجدي أفشة، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، عرفت فيما بعد بـ«القاضية ممكن».

وكانت النتيجة معلقة بالتعادل الإيجابي، بعدما استطاع الأهلي، التقدم عبر ضربة رأسية عن طريق نجم خط الوسط عمرو السولية، لتسكن شباك الحارس محمد أبو جبل، فيما تمكن الفهد الأسمر شيكابالا، من إحراز هدف التعادل بعد دقائق، من خلال تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.