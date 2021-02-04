أول تعليق من زوجة أبوالقاسم المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية بعد سجن المتهمين الرئيسيين

أعربت ابتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، عن سعادتها البالغة بصدور حكم المؤبد ضد المتهمين بوضع المخدرات لزوجها في الماكينات التي سافرت للسعودية.

وأكدت سلامة، لـ«الوطن»، أن الحكم سيعزز من موقف زوجها، معربة عن ثقتها البالغة في القضاء المصري والسعودي، قائلاً: «إن شاء الله يرجع بلده ولحضن أولاده قريبا».

وطالبت الزوجة الجهات المعنية باستكمال الإجراءات، وإرسال الحكم إلى المحكمة السعودية، قبل جلسة 10 فبراير المقبل، مشيرة إلى أن الأمين العام لنقابة المهندسين تواصل معها وأبلغها بالحكم، حيث عقد اجتماعًا في محافظة أسوان لمناقشة الخطوات القانونية المقبلة لدعم زوجها المهندس.

كانت قضية المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام، شهدت تطورا كبيرا، سيعد سبباً رئيسياً لبراءته، قبل جلسة تحديد المصير المقرر لها 7 فبراير الجاري أمام المحكمة الجزئية في السعودية.

جاء هذا التطور، داخل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد التوني، بعدما أدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين في الجريمة، حيث أثبتت التحقيقات أنّ المتهمين الثلاثة متورطون بالقضية، حيث دسّوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبو القاسم، والذي ضُبط في السعودية، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد؛ لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد، وبرّأت 3 متهمين آخرين، في لاقضية ذاتها.

كانت النيابة العامة المصرية نجحت، العام الماضي، في وقف تنفيذ حكم الإعدام، وإعادة ملف قضية «علي أبو القاسم» للمحكمة الجزئية في المملكة، بعدما تقدّمت بطلبٍ للمحكمة العليا بالسعودية، في يناير 2020، وثمن النائب العام المستشار حمادة الصاوي حينها، مجهودات النيابة العامة السعودية، مؤكداً التطلع إلى استمرار التعاون المشترك المثمر.

يشار إلى أن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، أكدت أن القضاء السعودي، قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وأجل القضية إلى جلسة 7 فبراير الجاري.