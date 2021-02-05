كوريا الشمالية خالية رسميا من كورونا.. وتطلب مليوني جرعة من اللقاحات

تواصل كوريا الشمالية تأكيدها المستمر على خلوها التام من فيروس كورونا المستجد، وعدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس التاجي على أرضها منذ بدء تفشيه في الصين نهاية عام 2019، ولكن الغريب أنها قدمت طلبا للحصول على اللقاحات المضادة لـ «كوفيد - 19»، وذلك بحسب تحالف اللقاحات «جافي» العضو في برنامج «كوفاكس».

ووفقًا لـ«كوفاكس» تم تخصيص ما يقرب من مليوني جرعة من لقاح «أسترازينيكا» للدولة الآسيوية في النصف الأول من هذا العام، الذي ينتجه معهد سيروم في الهند، حسبما نشرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتعتبر كوريا الشمالية هي واحدة من دول قليلة في العالم لم تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، ولكن وفقا للخبراء من غير المرجح أن يكون ذلك صحيحاً إذ إن الفيروس ظهر للمرة الأولى في الصين المجاورة لها، ولذلك أثيرت الشكوك حول مطالبات الدولة بتوفير لقاحات مضادة للفيروس التاجي.

هذا هو أول تأكيد رسمي على أن كوريا الشمالية طلبت مساعدة دولية، حيث يُنظر إلى البنية التحتية الطبية للبلاد على أنها غير كافية على الإطلاق للتعامل مع أي تفشي واسع النطاق.

ذكر تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير الماضي، أن مراقبة «كوفيد - 19»"مستمرة" في كوريا الشمالية، وأنه يتم اختبار عينات من البلاد في 15 مختبرًا.

تقدم كوريا الشمالية بشكل دوري إحصاءات جديدة متعلقة بفيروس كورونا إلى منظمة الصحة العالمية، لكن التحديث الأخير لا يتضمن إجمالي أرقام الاختبارات أو العدد الإجمالي للأشخاص في الحجر الصحي، وهي المعلومات التي ظهرت بانتظام في التقارير السابقة.

أغلق حاكم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، حدوده مع الصين في أوائل العام الماضي وفرض منذ ذلك الحين عمليات إغلاق في بعض المناطق في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.