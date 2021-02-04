«النواب الأمريكي» يصوِّت لطرد نائبة مؤيدة لـ«ترامب»

من المتوقع أن يصوت مجلس النواب، ذو الأغلبية الديمقراطية، على مشروع قرار يقضى بطرد نائبة متشدّدة مؤيدة لـ«ترامب» من لجان نيابية، حسب ما أعلنه زعيم الأكثرية فى المجلس، ستينى هوير، الذى قال إنه تحدّث مع زعيم الأقلية الجمهورية كيفن مكارثى بشأن مارجورى تايلور جرين، النائبة عن ولاية جورجيا، التى تؤمن بنظريات تآمرية تروج لها حركة «كيو أنون» اليمينية المتطرّفة، وتردّد مزاعم ترامب بأنه فاز بالانتخابات الرئاسية. وأوضح «هوير» أنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع «مكارثى» بشأن مصير النائبة التى عيّنت عضواً فى لجنتى التربية والموازنة، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لهذه المسألة يتمثل فى إجراء عملية تصويت بالمجلس، لطرد «تايلور جرين» من اللجان التى عيّنت فيها. وشنّ زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، هجوماً على «جرين» ووصفها بأنها «سرطان للحزب الجمهورى» بسبب مواقفها النابعة من إيمانها بنظريات المؤامرة، وقال إنها تروّج لأكاذيب سخيفة.

وقدّم أعضاء فى مجلس الشيوخ مشروع قرار يدعو اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن تحرم الصين من استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ويدعو المشروع إلى منح شرف تنظيم هذه المنافسة لدولة تولى أهمية أكبر للقيم التى تدافع عنها الحركة الأولمبية، وقال أحد معدى المشروع عن ولاية فلوريدا، ريك سكوت، إن الصين ترتكب إبادة جماعية ضد «الإيجور» فى شينجيانج وتقيّد حقوق الإنسان فى هونج كونج وتهدد تايوان.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى، أن وزير الدفاع لويد أوستن، أمر بوقف مؤقت للعمليات حتى يتمكن القادة من إجراء مناقشات مع أفراد الخدمة حول قضية التطرف داخل الجيش، وتوقع «كيربى» أن يتخذ الوزير «إجراءات إضافية» لمعالجة هذه القضية.