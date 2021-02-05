صاحب فندق يصور زوجته وقت العلاقة الحميمة فطالبته بتعويض 10 ملايين جنيه

غافل صاحب فندق زوجته ونجح في تصويرها فيديو وقت المعاشرة الزوجية، وفوجئت الزوجة بوجود الفيديو على هاتف زوجها بالمصادفة عندما كانت تتصفح الهاتف وقت خلوده إلى النوم، فاستشاطت غضبًا وأيقظت زوجها وتحدثت معه عن أسباب تصويرها خلسة وقت العلاقة الزوجية وأسباب هذا التصوير، لكن الزوج حاول تهدئة زوجته وأخبرها أنه لم يقصد بهذا التصوير سوى مشاهدته بشكل شخصي، وظل يقدم لزوجته تبريرات واهية لم تقنع الزوجة التي دخلت معه في مشاجرة انتهت بتركها منزل الزوجية.

المحكمة حجزت القضية للحكم

وأقامت الزوجة دعوى تعويض ضد زوجها أمام الدائرة 8 اقتصادي بمحكمة القاهرة ضد زوجها صاحب فندق شهير بالمهندسين، تطالبه بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه لتصويرها دون علمها أثناء العلاقة الزوجية بينهما، ونظرت المحكمة القضية على مدار عدة جلسات وقررت حجزها للحكم في جلسة 25 فبراير الجاري.

الزوجة طالبت بتعويض 10 ملايين جنيه

وكان قد أقام المحامي هيثم عباس، دعوى تعويض ضد صاحب فندق شهير بالمهندسين أمام المحكمة الاقتصادية، يطالبه بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه لتصويره زوجه دون علمها أثناء العلاقة الزوجية.

وأضافت الزوجة في دعواها التي حملت رقم 2535 لسنة 2020 اقتصادي، أنها فور علم الزوجة بذلك طلبت الطلاق ووقعت معه عقد اتفاق لمنعه من تداول صورها أو فيديوهات لها في أثناء علاقتهما الزوجية؛ وبعد الانفصال عاود اقتحام حسابها الشخصي وطلب أن تصفح عنه مما أدى إلى إقامتها لدعواها وطلب الحكم عليه بالتعويض.