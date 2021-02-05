عاجل.. وفاة النائب سعد الجمال عن عمر ناهز 75 عاما

توفي سعد الجمال، عضو مجلس النواب، قبل قليل، عن عمر ناهز 75 عاما، وهو من مواليد 20 يونيو عام 1945، بمحافظة الجيزة مركز الصف، ومن المقرر أن تشيّع الأسرة الجثمان بمسقط رأسه.

وبدأ الراحل العمل السياسي قبل أكثر من 20 عامًا، وتحديدًا عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وعيّن في العام 2005 رئيسًا للجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب.

سعد الجمال من مواليد 1945 بمركز الصف فى محافظة الجيزة، وتخرج في كلية الشرطة عام 1966، وتدرج "الجمال" في شغل المناصب بوزارة الداخلية وتم تعيينه مدير أمن قنا ومساعد وزير الداخلية من 1995 وحتى خروجه من الخدمة فى أغسطس 1997 وكان يترأس لجنة الشئون العربية في برلمان 2015.

وفي عام 2000 إلى عام 2005 تم انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وتم انتخابه وكيلا للجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس ومن عام 2005 وإلى عام 2010 كان رئيسا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب، وتم اختياره بموافقة مجلس الشعب عضوًا بالبرلمان العربى.

وكان الرئيس الشرفي لائتلاف دعم مصر والذ تولى الائتلاف عقب وفاة مؤسسه سامح سيف اليزن عضو في برلمام 2015، وفاز على قائمة من أجل مصر بالمجلس الحالي.

ويستعد مجلس النواب لإصدار نعي بشأن وفاة النائب سعد الجمال، والذي يعد من أكثر الأعضاء خبرة في المجلس، حيث خاض أكثر من دورة برلمانية.