بريطانيا تطرد 3 صينيين دخلوا بتأشيرات صحفية بعد اتهامهم بالتجسس

طردت بريطانيا ثلاثة صينيين دخلوا البلاد بتأشيرات صحفية قبل عام، وذلك بعد اتهام جهاز المخابرات الداخلية البريطاني لهم بالتجسس، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة «ذا تليغراف» البريطانية.

ويثت وكالة رويترز، تصريحات منسوبة لمصدر رسمي بريطاني، تؤكد "إن ثلاثة ضباط مخابرات يعملون لحساب وزارة أمن الدولة الصينية، زعموا أنهم يعملون لصالح ثلاث وكالات أنباء صينية مختلفة".

وكان جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (MI5) قد كشف هويات الصينيين الثلاثة، وأُجبرهم بعد ذلك على العودة إلى الصين، بحسب ما نشرته روسيا اليوم.

وتشهد العلاقات البريطانية الصينية مزيدا من التوتر في وقت انتقدت بريطانيا بكين على خلفية القمع في هونغ كونغ وشينجيانغ، وحظرت معدات هواوي من شبكاتها الداخلية للجيل الخامس لمخاوف متعلقة بالأمن.

وفي يوم الخميس الماضي، ألغت الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام في بريطانيا ترخيصها الممنوح سابقا للقناة العامة الصينية الناطقة بالانكليزية "سي جي تي إن" لاعتبارها خاضعة لرقابة الحزب الشيوعي الصيني.

وقالت الهيئة الناظمة إن حق البث مُنح أساساً لشركة "ستار تشاينا ميديا ليميتد" التي في واقع الأمر "لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه سي جي تي إن".، بحسب ما ذكرت فرنسا 24.

وأضافت، أنه لم يكن ممكناً القبول بطلب نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكم فعلياً في القناة لأنها "تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني".

وقالت الهيئة البريطانية "أوفكوم" أيضاً إنها ستطلق قريبًا آلية لفرض عقوبات ضد القناة الحكومية الصينية بسبب تغطيتها التي تعتبرها متحيزة وغير عادلة ومخالفة لاحترام الخصوصية.