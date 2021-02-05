محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة المياه لمواجهة الأمطار والسيول

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اصطفاف معدات رفع مياه الأمطار والسيول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، التي تم دعمها بعدد 6 وحدات جديدة لرفع المياه بقيمة 5,5 مليون جنيه، في إطار استعدادات المحافظة لمواجهة أية حالات طوارئ أو سوء في الأحوال الجوية وتقلبات للطقس.

وتفقد محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، معدات مواجهة السيول بعدد (6) وحدات نزح مياه منها (2) وحده كبير قدرة 170 حصان بتكلفة اجمالية 2 مليون جنيه وعدد (4) وحدات قدرة 100 حصان بتكلفة اجمالية 3.5 مليون جنيه لمواجهة أزمة سقوط الأمطار والسيول بتكلفة اجمالية وصلت إلى 5.5 مليون جنيه.

كما تفقد معدات الشركة الأخرى التي تضم عدد (73) سيارة كسح، (20) معدة تطهير (مدمج – نافورى)، (11) حفار على عجل وكاتينة، و(5) ورشة صيانة متنقلة، و(25) طلمبة غاطسة لسحب المياه بأقطار مختلفة، و(6) معدات رفع مياه نقالي تدار بمحرك ديزل بتصرفات مختلفة، و(13) جهاز تنفس صناعي لتأمين الغطاسين، فضلاً عن عدد (16) سيارة مياه شرب نقية لتوصيل المياه للمناطق التي قد تتعرض لانقطاع المياه وقت الأزمات.

وأشاد المحافظ بمعدات شركة مياه الشرب وأسطولها وجاهزيته لمواجهة الأزمات والكوارث لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة مرافق الخدمات والقطاعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتكليف رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول.

وشدد على تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات للطقس ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات " المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين إنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث كضرورة قصوى لكيفية التعامل مع الازمة وأى حدث طارىء وفق خطة منهجية مدروسة والتي جاءت مهامها لمتابعة مدى جاهزية كافة غرف الصرف الصحي ومحطات الأنفاق من أعمال التطهير والتأكيد على اصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية له ومتابعة صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية قبل سقوط الأمطار والتحقق من أهمية تمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري وتتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة ومراجعة مدى توافر اجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع الأزمة ومدى جاهزية كافة معدات الشركة على مدار 24 ساعة خلال فترة الطوارىء للعمل بكامل قوتها.

4وجدد محافظ أسيوط مناشدته جموع المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية بالشوارع والميادين حال سقوط أية أمطار حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لتعرضهم لأي سوء وأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وأثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والإلتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية مشيرًا إلى أن غرفة ادارة الأزمات والكوارث وعمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء والمديريات لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.