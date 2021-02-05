العسومي: مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية أولوية

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، استكمالاً للمباحثات الموسعة التي يُجريها، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد في المجالات السياسية والبرلمانية فضلاً عن التعاون في النواحي المؤسسية والهيكلية.

وجاءت قضية مكافحة الإرهاب في مقدمة القضايا التي تم تبادل وجهات النظر بشأنها، حيث أعرب رئيس الاتحاد البرلماني عن تأييده الشديد للاتفاق على آلية يمكن من خلالها أن يكون للبرلمان العربي دور وحضور فاعل في المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك لتعزيز التنسيق بين المنظمتين بشأن هذا الملف الهام.

ومن جانبه، أكّد رئيس البرلمان العربي على أهمية تعزيز التعاون البرلماني في نشر قيم التسامح ورفض خطاب التعصب والكراهية باعتبار أن ذلك هو أساس مواجهة الفكر المتطرف الذي تسعى التنظيمات الإرهابية إلى نشره.

كما أكّد العسومي، أنَّ البرلمان العربي يعتمد بشكل كبير في خطة عمله الجديدة على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، والتي بدورها تمثل مدخلاً بناءً لتعزيز حضور البرلمان العربي في أروقة الاتحاد البرلمان الدولي بما يسهم في خلق إطار ونهج جديد في التعامل مع القضايا العربية داخل أجهزة الاتحاد وخلال اجتماعاته السنوية، مشيراً إلى أنَّ قضايا المرأة العربية وتمكينها تحتل أولوية متقدمة في الإستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي.

كما استعرض رؤية البرلمان العربي تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، مشدداً على أنَّ مواجهة التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية تأتي في مقدمة التحديات التي يوليها البرلمان العربي اهتماماً كبيراً في إطار تفعيل دوره في حفظ أمن وسيادة الدول العربية.

ومن جهته، أوضح رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أن العرب يمثلون كتلة تصويتية مهمة داخل الاتحاد البرلماني الدولي، ومن هذا المنظور، يكتسب التنسيق المستمر مع البرلمان العربي أهمية كبيرة في كل ما يتعلق بمجالات عمل الاتحاد البرلماني الدولي وبرامجه المختلفة وكذلك في تناوله لمختلف القضايا العربية.

وأشاد بالتوجه الذي أعلن عنه رئيس البرلمان العربي بشأن الاهتمام بقضايا المرأة، ومؤكداً على استعداد الاتحاد البرلماني الدولي للتنسيق والتعاون التام مع البرلمان العربي في هذا الشأن.

وتطرقت المباحثات إلى ملف حقوق الإنسان، حيث أكد العسومي على أن البرلمان العربي يعمل على دعم وحماية حقوق الإنسان، ولكنه يرفض بشكل تام توظيفها سياسياً من جانب أي طرف، سواء كان دول أو منظمات، لابتزاز الدول العربية واستخدامها كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومجموعة العمل عالية المستوي للعلوم والتكنولوجيا التي تأسست مؤخراً بالاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضح العسومي أنَّ البرلمان العربي سيبادر ويعمل على تدشين وقيادة آلية جديدة لمأسسة وتنظيم العلاقة والشراكة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، تمهيداً لانضمام برلمانات إقليمية أخرى إلى هذه الآلية، بحيث يكون للتجمعات البرلمانية الإقليمية تواجد قوي ومؤثر داخل الاتحاد البرلماني الدولي، وهو ما سيقود في النهاية إلى تحقيق نوع من التكامل والتنسيق بين الجهود الإقليمية والدولية في التعامل مع كل التحديات التي يمكن للبرلمانيين أن يكون لهم دور مهم في معالجتها.