هربا من مديونية البنوك.. رجل أعمال يحرق ممتلكاته ليحصل على التأمين

ألقت أجهزة الأمن القبض على مالك مخزن أعلاف في الشرقية، ونجله، بتهمة حرق مخزن مملوك لهما هربًا من ديون للبنوك بقيمة 4 ملايين جنيه.

البداية بلاغ بحريق

بدات الواقعة ببلاغ تلقاه مركز شرطة فاقوس بالشرقية بنشوب حريق بمخزن أعلاف حيوانية بقرية البيروم دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، حيث تبين نشوب الحريق بمخزن أسفل منزل مكون من طابقين مُخصص لتخزين الأعلاف والمبيدات، ملك تاجر أعلاف مقيم بدائرة المركز، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

خدعة الماس الكهربائي

ورجح مالك المخزن أن يكون السبب نتيجة ماس كهربائى، مؤكدًا مشاهدة الأهالى لأحد الأشخاص والنيران ممسكة بملابسه على مقربة من المخزن، وقيامه بخلع تلك الملابس وانصرافه وقد تبين أنها بها آثار حريق، وبداخلها إيصال لبطاقة تحقيق شخصية بإسم أحد الأشخاص، وبتكثيف التحريات تبين مرور مالك المخزن بضائقة مالية بسب مديونيته لأحد البنوك، وقيامه بالإشتراك مع نجله وخاله مقيمان بدائرة المركز بالإتفاق مع أحد الاشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناط، بالقليوبية على إشعال النيران بالمخزن بهدف الاستفادة من وثيقة التأمين على المخزن ضد السرقة والحريق بمبلغ 4 ملايين جنيه، فإستعان الأخير بكلاً من عاملان أحدهما الشخص الذى كان يرتدى الجاكت المعثور عليه، مقيمان بدائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية لإضرام النيران بالمخزن.

6 جراكن بنزين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك المخزن ونجله، وتبين تواجد باقى المتهمين عدا أحدهما "هارب" بمستشفى الحروق بالشرقية، وتم التحفظ عليهم، واعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،

وفي التحقيقات أقر مالك المخزن ونجله بقيامهما بإعداد 6 جراكن تحوى بنزين ووضعها داخل المخزن، ثم توجها رفقة باقى المتهمين إلى المخزن وسكبوا البنزين وأشعلوا النيران به، وأثناء خروجهم حدثت إصابتهم بحروق في الوجه واليدين والقدمين وألقى أحدهم الجاكت الخاص به، وقام نجل مالك المخزن بنقلهم للمستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.