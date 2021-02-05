استمرار الطقس السيئ بأسوان.. وتحذير لقائدي السيارات والمراكب الشراعية

شهدت محافظة أسوان، اليوم الجمعة، طقسا غير مستقر، حيث زادت سرعة الرياح مع تجمع خفيف للسحب وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة دون سقوط أمطار.

وحذرت هيئة الأرصاد قائدي المركبات على الطرق الصحراوية، بتوخى الحذر بالتزامن مع شدة الريح وظهور شبورة ترابية في أنحاء متفرقة، وكذلك تحذير قائدي المراكب الشراعية واللنشات النيلية بتوخي الحذر وتجنب الملاحة في مجرى النيل بالتزامن مع سرعة الرياح.

ووصلت درجات الحرارة في أسوان العظمى إلى 23 درجة مئوية والصغرى 11 درجة، مع ظهور جزئي للسحب في سماء المحافظة.

وفي سياق متصل، رفعت محافظة أسوان درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة طقس اليوم، وشملت الإجراءات استعداد رؤساء الوحدات المحلية بمحافظة أسوان بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أي طوارئ محتملة، واستعداد جميع الجهات المختصة لمواجهة أي أزمات طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

على جانب آخر، وفي إطار سلسلة افتتاحات وإنشاء وتطوير المساجد على مستوى المحافظة، ونيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، افتتح اللواء حازم عزت، السكرتير العام، اليوم الجمعة أعمال إحلال وتجديد مسجد الجزيرة بقرية أبريم بمركز نصر النوبة، الذي يقع على مساحة 400 م2 وبتكلفة 1.7 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقافن بعنوان «حديث القرآن عن الفساد والبغاة في الأرض»، وقال الدكتور محمد عزتن وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن افتتاح مسجد الجزيرة، يأتي ضمن افتتاحات وزارة الأوقاف على مستوى المحافظات، بهدف التوسع وإعمار بيوت الله، حيث وصل عدد المساجد التي تم افتتاحها على مستوى محافظة أسوان إلى 23 مسجدا على مدار 3 أشهر، موضحا بأنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء أشرف عطية، جارِ افتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.